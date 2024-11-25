OECD ortalama rakamlarına göre çok düşük: Tetkik fazla, radyolog az

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:39

Güncelleme: 25.11.2024 - 16:40

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Can Çevikol, ülkemizdeki radyolog azlığına ve radyologların sorunlarına ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Çevikol, gerekmediği halde bir kişiye tetkik yapılmasının halk sağlığı açısından vebali olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın radyolojik görüntelemelerdeki yardımına dikkat çeken Çevikol, radyologların bilgisayar destekli tanı sistemiyle işlerini hızlandırması, randevularında ve raporlarında yardımcı olması için de yapay zekanın kullanılabileceğini söyledi.

‘RADYOLOG SIKINTISI VAR’

Radyolojik tetkiklere bağımlılığın giderek arttığına dikkat çeken Çevikol, "Sayısal olarak radyolog sıkıntısı var. Nüfusumuz arttı. OECD ortalama rakamlarına göre olması gerekenin yarısı kadar radyoloğa sahibiz. Bu radyologları iyi kullanmamız lazım. Bunun tam tersi olarak MR ve tomogrofide ise OECD birincisiyiz. Tetkik fazla radyolog az olunca sistemde kalite düşmesi oluyor" diye konuştu.

‘MESLEKSEL TÜKENMİŞLİK’

Sağlık kuruluşlarının, radyolojik ışınlara maruz kalınan veya maruz kalma riski yüksek olan bölümlerinde çalışan sağlık personeline yılda bir ay verdiği 'Şua izni' denilen izinden söz eden Çevikol "Sağlık Bakanlığı bu izni kullanamazsınız dediğinde radyologlar bundan rahatsız oldu. Çünkü bazı radyologlar sadece ultrasonda değil her yerde çalışıyor ve onlar da bu izinden yararlanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Radyologların, tetkiklerin bitirilmesi konusunda idareler tarafından zorlandığını belirten Çevikol, "Bu da mesleksel tükenmişliğe sorun açıyor" dedi.