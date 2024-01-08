’Öksürük, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik’ şikayeti olanlar dikkat

Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:05

Güncelleme: 08.01.2024 - 14:06

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" çerçevesinde düzenlenen etkinlikte verem hastalığına dikkat çekti. Uras, veremin hala küresel bir tehdit olduğunu belirterek, tedaviye cevap vermeyen belirtiler gösteren kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında, minikler tarafından verem hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapılan resimler sergilendi. Ayrıca, "El Ele Verelim; Tüberkülozu Bitirelim" temasıyla İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve miniklerin beyaz bir panoya el izi bıraktığı belirtildi.

Uras, veremin dünya genelinde hala önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek, 2022 yılında dünya genelinde tüberküloz tanısı alan hasta sayısının 7,5 milyona ulaştığını söyledi. Bu sayının 1995 yılından beri en yüksek seviyede olduğuna dikkat çeken Uras, erken tanının önemine vurgu yaparak, belirtiler gösteren kişilerin en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye etti.

Ayrıca, Samsun'da tüberkülozlu hasta sayısının 2023 yılı itibarıyla 140 olduğunu ve koruyucu tedavi alan kişi sayısının ise 760 olduğunu belirten Uras, bu hastaların ücretsiz olarak ilaç tedavisi gördüğünü açıkladı. Uras, ayrıca, ilimizde tedavisi devam eden hastaların ilaç kullanım süreçlerini Tele DGT adlı on-line bir uygulama ile takip ettiklerini ve hastaların evlerinden çıkmadan ilaçlarını gözetim altında aldıklarını ifade etti. Tele DGT uygulaması ile verem hastalarının tedavi süreçlerini evlerinden güvenli bir şekilde takip edebildiklerini belirten Uras, hastalara tedavi süreçlerini aksatmamaları ve sağlıklarını korumak için gerekli özeni göstermeleri çağrısında bulundu.