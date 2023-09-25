Solunum sorunlarına karşı savaşta yeni bir silah... Öksürük ve astımı anında yok edeceksiniz! Kuru incirle bu malzemeyi karıştırmanız yeterli...

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:35

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:35

Öksürük ve astım gibi solunum yolu problemleri yaşayanlar için doğal çözüm arayışı sürüyor. İşte bu noktada, zeytinyağı ve incir mucizesi dikkat çekiyor. İncir, vitamin ve mineraller açısından zengin bir meyve olup antioksidanlar bakımından da zengindir. Kuru incir, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.

KURU İNCİRİN FAYDALARI:

Genellikle tercih edilen kuru hurmanın yanı sıra, kuru incirle tatlı krizleri kontrol altına alınabilir. Yaş incir, kuru incire göre daha çeşitli vitamin ve mineral içerir, ancak kuru incirin de kendi benzersiz faydaları vardır.

Ayrıca lif açısından zengin olan kuru incir; potasyum, demir, kalsiyum, antioksidanlar ve kompleks karbonhidratlar içerir. Kabızlık sorunlarına karşı yaş incire göre daha etkilidir.

DİYET YAPARKEN İNCİR TÜKETİMİ:

Önerilen miktarı aşmadıkça, incir rahatlıkla diyet listelerine eklenebilir. 2 adet kuru incir veya 2 adet taze incir yaklaşık olarak 60 kaloridir. Günlük olarak 2 adet kuru veya taze incir tüketmek, ara öğünlerde veya kahvaltıda tercih edilebilir.

İncirin faydaları arasında mideyi çalıştırma, bağırsakları yumuşatma ve sinir sistemini olumlu etkileme bulunmaktadır. Ayrıca, incir ağacının dallarındaki süt sayesinde siğillerden kurtulmanın mümkün olduğu bilinmektedir.



ZEYTİNYAĞI VE KURU İNCİR KÜRÜ: ÖKSÜRÜK VE ASTIM HASTALARINA UMUT

Öksürük ve astım hastaları için doğal ve saf zeytinyağı içinde bekletilmiş 2 adet kuru incirin sabah öğünlerinden önce tüketilmesi önerilmektedir. Bu basit kür, en az 6 ay boyunca düzenli olarak uygulanmalıdır. Ara vermeden uygulanan bu formül, öksürük ve astım sorunu yaşayanlar için etkili bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir. Ayrıca, akciğer hastalıklarına da önerilen bir formüldür.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Bu kürün hazırlanışı oldukça basit. İlk olarak, 2 adet inciri saf zeytinyağı içinde bir gün bekletin. Bir gün sonra incirleri çıkarın ve hemen tüketin. Ardından yeni incirleri hazırlayın ve yediklerinizin yerine koyun, tekrar bir gün bekletin. Bu kürün en iyi sonuçları vermesi için 6 ay boyunca düzenli olarak uygulanması gerekmektedir.

UZMANLAR ÖNERİYOR!

Uzmanlar, incir ve zeytinyağı kombinasyonunun sağlığa birçok olumlu etkisi olduğunu belirtiyor. Özellikle kanserle mücadelede potansiyel bir yardımcı olabileceği ve sağlık için önemli faydalar sağlayabileceği düşünülmektedir.

Bu doğal kür, öksürük ve astım gibi solunum yolu problemleri yaşayanlar için alternatif bir tedavi yöntemi olarak göz önünde bulundurulabilir. Ancak herhangi bir tedavi programına başlamadan önce, bir sağlık profesyoneline danışmak her zaman önemlidir.