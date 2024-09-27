Okul çağındaki çocukların beslenmesi: Kahvaltı, öğrenme kapasitesini nasıl etkiler?

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:11

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:11

Okul dönemi, büyüme çağındaki çocukların fizyolojik, sosyal ve duygusal gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, “Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıkları, ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarının önüne geçer ve okul başarısına katkı sağlar” dedi. Aksoylu, okul çağındaki çocukların güne simit, poğaça ve börek yerine yumurta, peynir, zeytin ya da protein ağırlıklı çorbalarla başlamalarının öğrenme süreçlerini destekleyeceğini vurguladı.

BESLENME ÇANTASI EVDE HAZIRLANMALI

Okulların açılmasıyla çocukların beslenme düzeni yeniden şekilleniyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için beslenme çantalarının evde hazırlanması gerektiğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi’nden Diyetisyen Aksoylu, “Sağlıklı bir beslenme çantasında süt ürünleri, meyve-sebze ve et grubu besinler yer almalı. Yiyecek çeşidi ne kadar arttırılırsa, çocuklar öğünlerini o kadar eksiksiz tüketmeye teşvik edilir” ifadelerini kullandı.

SEBZE VE MEYVE KABUKLARIYLA KONULMALI

Sağlıklı bir beslenme çantasının vazgeçilmezinin süt ve süt ürünleri olduğunun altını çizen Aksoylu, süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerin protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B2 ve B12 vitaminleri açısından zengin olduğunu belirtti. Bu besinlerin çocuklarda kemik ve diş sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca sebze ve meyvelerin beslenme çantasında mutlaka yer alması gerektiğini belirten Aksoylu, “Sebze ve meyveler, vitamin, mineral ve lif kaynağıdır. Bağırsak sağlığı için çok önemlidir. Çocukların lif ihtiyacını karşılayarak kabızlık gibi sorunları önlemek için meyve-sebze tüketimini ihmal etmemek gerekir. Sebze ve meyveler doğranmadan, kabuklarıyla birlikte çantaya konulmalıdır” dedi.

EV DIŞINDAKI BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÖNEMLİ

Okul çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının, çocukların gelişimini desteklediğini belirten Aksoylu, “Bu alışkanlıklar, çocuklarda beslenme problemlerinin önüne geçer ve akademik başarıya da katkıda bulunur. Bu nedenle aileler, çocuklarının beslenme alışkanlıklarına özen göstermelidir” diye ekledi.

KAHVALTIDA KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESİNLERDEN KAÇINILMALI

Aksoylu, kahvaltının çocukların beslenmesinde önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, reçelli, ballı ekmekler, simit, poğaça ve kahvaltılık gevreklerin kaçınılması gereken besinler arasında olduğunu belirtti. “Protein ağırlıklı kahvaltılar, öğrenme becerilerini geliştirir. Kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin, kuruyemişler ve sebzeler tercih edilmeli. Kahvaltıyı sevmeyen çocuklar için protein ağırlıklı çorbalar, sağlıklı bir alternatif olabilir” dedi.

OMEGA 3 ZİHİNSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAR

Çocukların beslenmesinde Omega 3 kaynaklarının da önemli olduğuna değinen Aksoylu, “Balık, kuruyemiş, yumurta ve yeşil sebzeler gibi Omega 3 açısından zengin besinler, bağışıklığı güçlendirir ve zihinsel gelişimi destekler” şeklinde konuştu.

AİLEYLE BİRLİKTE YEMEK YEME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırma sürecinde ailelerin çocuklara rol model olmaları gerektiğini belirten Aksoylu, çocukların aileleriyle birlikte yemek yemelerinin teşvik edici olacağını söyledi. “Çocuklara yemek yedirirken zorlanmamak için ailece yemek yeme alışkanlığı oluşturmak, süreci kolaylaştıracaktır” diye ekledi.