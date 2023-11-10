Okul kantininde tarihi geçmiş gofret! Zehirlenen 15 öğrenci hastanelik oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi tarafından okulda dağıtılan tarihi geçmiş gofretten yiyen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:04
Okul kantininde tarihi geçmiş gofret! Zehirlenen 15 öğrenci hastanelik oldu
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Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulunda bir kişi tarafından dağıtılan gofretten yiyen 15 öğrenci rahatsızlandı. Öğrencilerin yediği gofretin tarihinin geçtiği anlaşılınca okula çağrılan ambulanslarla öğrenciler Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk incelemede öğrencilerin gıda zehirlenmesi olduğu şüphesiyle tedaviye başlandı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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