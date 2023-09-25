Hamsi yiyen 6 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir inşaat şantiyesinde hamsi tükettikten sonra rahatsızlanan 6 işi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Merkez Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde, dışarıdan aldıkları hamsileri yiyen B.K., G.A., ve M.E. ile ismi öğrenilemeyen 3 işçi bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve baş dönemsi şikayetleri üzerine işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gölcük Necati Çelik Devlet ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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