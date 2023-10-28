Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Lise öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Adana'da Kozan Fen Lisesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, dışarıdan sipariş edip yedikleri çiğ köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 08:27
Lise öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
Abone Ol google-news

Adana'da Kozan Fen Lisesi'nde öğrenim gören 14 öğrenci, iddiaya göre, dışarıdan çiğ köfte ile ayran sipariş etti. Çiğ köfte yiyip ayran içen öğrenciler, bir süre sonra karın ağrısı yaşadı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Bunun üzerine 14 öğrenci de zehirlenme şüphesiyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer tarafından çiğ köfte ve ayrandan numune alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Adana çiğ köfte ayran inceleme karın ağrısı KOZAN numune öğrenci Zehirlenme

İlgili Haberler

Manisa'da 350 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Manisa'da 350 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
Bolu'da huzurevinde 44 kişi yemekten zehirlendi: 1 ölü

Bolu'da huzurevinde 44 kişi yemekten zehirlendi: 1 ölü
Huzurevinde 33 kişi yemekten zehirlendi: 4'ü yoğun bakıma alındı

Huzurevinde 33 kişi yemekten zehirlendi: 4'ü yoğun bakıma alındı

En Çok Okunan Haberler