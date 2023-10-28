Lise öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
Adana'da Kozan Fen Lisesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, dışarıdan sipariş edip yedikleri çiğ köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Adana'da Kozan Fen Lisesi'nde öğrenim gören 14 öğrenci, iddiaya göre, dışarıdan çiğ köfte ile ayran sipariş etti. Çiğ köfte yiyip ayran içen öğrenciler, bir süre sonra karın ağrısı yaşadı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Bunun üzerine 14 öğrenci de zehirlenme şüphesiyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer tarafından çiğ köfte ve ayrandan numune alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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