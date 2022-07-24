Öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek
Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya Şehir Hastanesi ile yeni İl Emniyet Müdürlüğü arasında bulunan caddeye verilecek.
Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, kentteki bir caddeye verilecek.
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 7 Temmuz'da Hacı Mehmet Akçay'ın düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü. Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye meclisi kararı ile Dr. Karakaya'nın isminin bir caddeye verileceğini belirtti.
Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Konya Şehir Hastanemizin değerli doktorlarından Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hem şehrimizin hem yakınlarının başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Meclisi olarak şehit doktorumuzun ismini yaşatmak adına Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek onun ismini ilelebet yaşatacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum."
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