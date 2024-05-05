Bakteriler, Dünya'da görülmemiş türlere dönüşüyor

Yayınlanma: 05.05.2024 - 01:20

Güncelleme: 05.05.2024 - 01:20

Uzay istasyonları filmlerde ve dizilerde aseptik, aşırı temiz ortamlar gibi gösteriliyor olabilir. Aslında insanların olduğu her yerde, yanımızda getirdiğimiz tüm bakteriler de bizimle birlikte yaşıyor. Dolayısıyla bakteriler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) da varlar ve görünüşe göre oldukça hızlı bir şekilde mutasyona uğrayabiliyorlar.

Chip'in ayrıntılarını aktardı habere göre 2018 yılında UUİ’de Enterobacter bugandensis isimli bakterinin beş türü bulundu.

13 TÜRÜN VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Yeni bir çalışma ise, uzay istasyonunda 13 türün varlığını bildiriyor. Daha önceki analiz benzerlikler bildirmiş olsa da, yapılan daha derin bir genetik çalışma, uzay istasyonunun benzersiz ortamında bu türlerinin, Dünya’da bulduğumuz E. bugandensis’ten hem genetik hem de işlevsel olarak farklı hale gelmek için birçok şekilde mutasyona uğramış olabileceğini öneriyor. Araştırmacıların söylediğine göre, UUİ üzerindeki bakteriler, Dünya’daki akrabalarında bulunmayan bazı özel genlere sahip.

Bakterilerin uzayda nasıl mutasyona uğradığını anlamak, astronotların sağlığını korumak ve aynı zamanda bu patojenlerle mücadele etmek için alternatif yaklaşımlar geliştirmek açısından çok önemli. Bu yeni türler söz konusu olduğunda, mikro yerçekimine uyum sağlamaları önemli zayıflıklarını gizleyebilir. Araştırmacılar, “bu genler, UUİ’nin benzersiz ortamında patojenik mikroorganizmalara karşı tedavi için değerli hedefler olarak hizmet edebilir” diyor.

Araştırma ekibi genetik analizde bazı sınırlamalar olduğunu kabul ediyor, dolayısıyla bu türlerin yalnızca uzay nedeniyle bu şekilde olduğunu kesinlik olarak söyleyemeyeceklerini belirtiyorlar.

Çalışma Microbiome dergisinde yayınlandı.