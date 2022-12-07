Ölümcül diyetler organları tahrip ediyor

07 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Diyetisyen Eda Ünal, zayıflama tozu, hapları ve bitkisel karışımlar kullanarak adeta ölümcül diyet yapanlar için önemli açıklamalarda bulundu. Ünal, “Zayıflama amaçlı satılan bitkisel içerikli karışımlar ve hapların kullanımı vücutta kalıcı hasarlara yol açabiliyor” dedi.

"ÇOK KOLAY GELEN DOĞAL İÇERİKLİ KARIŞIMLAR VE HAPLARA BAŞVURULUYOR"

Diyetisyen Eda Ünal, zayıflamak isteyenlerin kolay ve popüler olan yollara başvurduğunu söyleyerek “Çevremizde mutlaka kilo problemi yaşayan kişilerle karşılaşıyoruz. Bunun sebebi yetersiz ve dengesiz beslenme, hormonlar ve genetik sebeplerde olabiliyor. Kilo probleminin altındaki ana sebepleri çözmek yerine şu anda çok popüler olan ve kolay gelen birçok yola başvuruyoruz. Bunlardan biri de doğal içerikli karışımlar ve haplar. Bunların c vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını biliyoruz” diye konuştu.

"PAKETLİ GIDALARI TÜKETMEMEYE BAŞLAYARAK KİLO VERMEMİZ MÜMKÜN"

Evde su tüketimine dikkat ederek, paketli gıdaları tüketmemeye başlayarak, dengeli beslenip porsiyon kontrolü yaparak kilo vermenin mümkün olduğunu ifade eden Ünal, “Özellikle çevremizde ki insanlar bitkisel ve doğal olan ürünlerin vücutlarına zarar vermeyeceğini düşünüyor. Özellikle bizim önermediğimiz bitkisel karışımlar, haplar ve karıştırılmış bitki çayları; kalpte çarpıntı, tansiyon yüksekliği, böbreklerde ve karaciğerde tahribata sebep olabiliyor.

Tartıda düşük miktarlarda bir kayıp olduğunu görüp mutlu oluyorlar ancak bu bir su kaybı oluyor. Uzun vadede böbrekleri yoruyor. Bunun yanında sadece organlara değil vitamin ve mineral kaybına da sebep oluyor. Böyle şeylere itibar etmemeliyiz. Bitkisel olduğu için doğal olduğuna inanarak kolay haline başvurmamamız gerekiyor. Evde beslenmemize dikkat ederek de kilo vermemiz mümkün . Su tüketimin dikkat ederek ve paketli gıdaları tüketmemeye başlayarak kilo vermemiz mümkün” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sivas'ta üniversite okuyan kadın sosyal medyadan görüp aldığı zayıflama tozu sonrası fenalaşıp hastaneye kaldırılmış ve adeta ölümden dönmüştü.