Omurga bozuklukları günümüzde yaygınlaşıyor: Bel ağrısı her 5 kişiden 4’ünü etkiliyor

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:39

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:39

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Atıf Erol Aksekili, günümüzde omurga bozukluklarının oldukça yaygın olduğunu belirterek, insanların büyük bir kısmının yaşamları boyunca bel ve sırt ağrısı çekeceğini ifade etti. Prof. Dr. Aksekili, bu ağrıların modern yaşamın sık görülen sağlık sorunlarından biri haline geldiğine dikkat çekti. Ancak, son yıllarda tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin, özellikle endoskopik omurga cerrahisinin, bu tür sorunlarla mücadelede umut verici çözümler sunduğunu söyledi.

OMURGA BOZUKLUKLARI VE BEL AĞRISI: YAYGIN VE ÇOK YÖNLÜ NEDENLER

Prof. Dr. Aksekili, omurga bozukluklarının dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini vurgulayarak, "Tahminler, insanların yaklaşık yüzde 80’inin yaşamları boyunca bir tür bel ve sırt ağrısı yaşayacağını göstermektedir. Bu da her 5 kişiden 4’ünün bel ve sırt sorunları ile karşılaşacağı anlamına gelir" dedi. Bel ağrısı, sırt ağrısı ve diğer omurga bozuklukları, yaşlandıkça aşınan omurgalar, kazalar, kötü duruş alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı gibi bir dizi faktörden kaynaklanabiliyor.





ENDOSKOPİK OMURGA CERRAHİSİ İLE DAHA AZ TRAVMA, DAHA HIZLI İYİLEŞME

Endoskopik omurga cerrahisinin, minimal invaziv bir yöntem olarak daha az kesiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aksekili, "Bu yaklaşımda, küçük bir kamera (endoskop) ve ciltteki küçük kesilerden yerleştirilen özel aletler kullanılarak geleneksel açık cerrahiden daha hassas tedavi imkanı sağlanır" dedi. Endoskopik cerrahi, çevre dokulara zarar vermeden, daha hızlı iyileşme süreci ve daha düşük ağrı riski sunuyor. Bu yöntemle yapılan tedavilerde hastalar daha kısa süre içinde günlük yaşamlarına dönebilir.

ENDOSKOPİK CERRAHİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Endoskopik omurga cerrahisinin fıtıklaşmış diskler, spinal stenoz, dejeneratif disk hastalığı ve omurga tümörleri gibi çeşitli rahatsızlıklar için kullanıldığını belirten Prof. Dr. Aksekili, tedavi yaklaşımının hastanın durumu ve sağlık geçmişine göre belirlendiğini ifade etti. Her hastanın bu yönteme uygun olmadığını, tedavi şeklinin hastanın sağlık durumu ve rahatsızlığın ciddiyetine göre belirlendiğini söyledi.





ENDOSKOPİK YÖNTEMLERİN AVANTAJLARI

Endoskopik omurga cerrahisi, daha küçük kesilerle yapılan bir işlem olduğu için çevre dokulara daha az zarar verir. Bu, hastaların daha hızlı iyileşmesine ve hastanede daha kısa süre kalmasına olanak tanır. Ayrıca, estetik açıdan daha az iz bırakır, ağrı ve kanama riski daha düşüktür ve enfeksiyon riski de azalır. Cerrah açısından ise iç yapıları daha net görme imkanı sunarak daha hassas müdahaleler yapılmasını sağlar.

Prof. Dr. Aksekili, endoskopik omurga cerrahisinin, geleneksel açık cerrahilere göre önemli avantajlar sunduğunu belirterek, bu yöntemin omurga hastalıklarının tedavisinde önemli bir çözüm sağladığını vurguladı.