Bel ağrısına hafifletecek 8 yoga hareketi...

Uzun çalışma saatleri ve hareketsizlik bel ağrısına sebep olabilir. Gün içinde sık sık bel bölgesinde hissedilen ağrıları hafifletmek ise belli başlı yoga hareketleri ile mümkün. İster sabah güne başlamadan önde yapın, ister öğle saatlerinde...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 22:31
Bel ağrısına hafifletecek 8 yoga hareketi...
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Sıkı, gergin ve ağrılı bir bel mi hissediyorsunuz? Bel ağrısını hafifletmek ve belinizi rahatlatmak için yoga esneme hareketleri harika bir çözüm olabilir. Günlük hayatta uzun süre oturmak veya masa başında çalışmak bel bölgesinde sertliğe ve gerginliğe neden olabilir. İşte bel ağrısını hafifletmek ve bel sağlığınızı desteklemek için ideal olan 8 yoga esneme hareketi...

1. HAREKET

- Eller ve dizler üzerinde başlayın, kalçaları topuklardan aşağı doğru kaydırarak alnı yere indirin.

- Derin nefes alarak kasları yumuşatın ve 30-60 saniye boyunca pozda kalın.

2. HAREKET

- Eller ve dizler üzerinde başlayın, nefes alırken çenenizi ve göğsünüzü kaldırın, nefes verirken sırtınızı yuvarlayın.

- Her nefesle 4-6 kez tekrarlayarak bel bölgesini esnetin.

3. HAREKET

- Eller ve ayaklar üzerinde durun, kalçaları yukarı kaldırarak bacakları düzleştirin.

- 4-6 nefes boyunca pozda kalın, beli uzatarak rahatlatın.

4. HAREKET

- Ayakları kalça genişliğinde açarak yavaşça eğilin, ellerle dirseklere ulaşın.

- 5-8 nefes boyunca sarkın, belinizi rahatlatın.

5. HAREKET

- Yan yatarak başlayın, üst vücudu kaldırarak yan plank pozisyonuna geçin.

- Her tarafı 5-8 nefes boyunca tutun, bel bölgesini güçlendirin.

6. HAREKET

- Yüzüstü uzanın, başınızı, göğsünüzü, kollarınızı ve bacaklarınızı kaldırın.

- 3-5 nefes boyunca bu pozda kalın ve bel kaslarınızı çalıştırın.

7. HAREKET

- Sırt üstü uzanarak başlayın, dizleri büküp sağa sola sallayarak bel bölgesini esnetin.

- 1-2 dakika boyunca tekrarlayın, kalça kaslarını rahatlatın.

8. HAREKET

- Yüz üstü uzanın, dizleri göğsünüze doğru çekerek kolları etrafına sarın.

- Rahat hissedene kadar pozda kalın, derin nefes alarak gevşeyin.


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