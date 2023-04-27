Oral seksin gırtlak kanseri riskini arttırdığı iddia edildi

Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:45

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:21

Doktorlar, gırtlak kanserine yakalanmada oral seksin sigara, alkol tüketimi ve sağlıksız beslenmeyi geride bırakarak en büyük risk faktörü olduğunu tespit etti.

İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Hisham Mehanna, birden fazla oral seks partneri olan kişilerde gırtlak kanseri riskinin dokuz kata kadar arttığını söyledi.

Dr. Mehanna, gırtlak kanseri vakalarının yüzde 70'inin, normalde zararsız bir virüs olan ancak cinsel yolla yayılan ve birçok kanser türüyle bağlantılı olan insan papillomavirüsünden (HPV) kaynaklandığını öne sürdü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Dr. Mehanna, konuya ilişkin araştırmasında "Batı'daki gırtlak kanserine yakalanma oranı son 20 yılda, bazılarının salgın olarak adlandırdığı ölçüde artış gösterdi. Bu durum, orofarenks kanseri olarak adlandırılan gırtlak kanseri türünün hızlı artışından kaynaklanmaktadır. Orofarenks kanseri en yaygın gırtlak kanseri türüdür. Bademciklerde ve boğazın arka kısmında görülür" ifadelerinde bulundu.

Doktorlar HPV enfeksiyonunu orofarenksin gelişmesindeki en büyük faktör olarak görürken Dr. Mehanna ise partner sayısına dikkat çekti:

"HPV cinsel yolla bulaşır. Orofarenks kanseri için ana risk faktörü, özellikle oral seks olmak üzere yaşam boyu cinsel partner sayısıdır. Ömür boyu altı veya daha fazla oral seks partneri olanların orofarenks kanserine yakalanma olasılığı, oral seks yapmayanlara göre 8,5 kat daha fazladır"

ABD'de, her yıl 50 binden fazla oral veya orofarenks kanseri vakası teşhis edilmektedir. Yılda ise 10 binden fazla kişi hastalık sebebiyle ölmektedir.

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, vaka sayısı kadınlarda yılda yüzde 1,3 artarken bu oran erkeklerde ise yüzde 2,8 varmaktadır.