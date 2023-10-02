Oturarak çalışanlar dikkat: Çok fazla oturmanın sağlığa zararları
Uzmanlar sürekli olarak hayatımızda hareketli olmanın önemine dikkat çekerken günümüz mesleklerinin çoğunda oturarak çalışıyoruz. Peki sürekli oturmanın sağlığa zararları nedir?
Çağımızın en büyük olumsuzluklarından biri sürekli oyurararl çalışılan mesleklerin artmış olmasıdır, hareketsiz yaşam pek çok problemi, beraberinde getirerek obeziteye sebbeiyet vermektedir. Peki hareketsiz yaşam ve sürekli oturmak nelere sebep oluyor? Sizler için derledik.
KALP HASTASI OLABİLİRSİNİZ
Bilim insanları ilk
olarak iki benzer grubu karşılaştıran bir çalışmada bir
şeylerin ters gittiğini fark ettiler, günün çoğunda oturan
transit sürücüler ve oturmayan kondüktörler veya bekçiler.
Diyetleri ve yaşam tarzları birbirine çok benzese de, oturanların
kalp hastalığına yakalanma olasılığı ayakta duranlara göre
yaklaşık iki kat daha fazlaydı.
HAYATINIZI KISALTABİLİR
Uzun süre
oturursanız herhangi bir nedenden dolayı daha erken ölme
olasılığınız artar. Her gün egzersiz yapsanız da yapmasanız
da bunun bir faydası olmaz. Elbette bu, spor salonunu atlamak için
bir bahane değildir. Bunu yaparsanız, süreniz daha da kısalabilir.
DEMANS OLASILIĞI DAHA YÜKSEKTİR
Çok fazla
oturursanız, beyniniz demanslı birininki gibi görünebilir.
Oturmak aynı zamanda kalp hastalığı, diyabet, felç, yüksek
tansiyon ve yüksek kolesterol riskinizi de artırır ve bunların
hepsi bu durumda rol oynar. Gün boyunca hareket etmek, tüm bu
sağlık sorunları riskinizi azaltmak için egzersizden bile daha
fazla yardımcı olabilir.
TÜM O EGZERSİZLERİ GERİ ALACAKSINIZ
Çok fazla oturmanın
etkilerine egzersizle karşı koymak zordur. Haftada 7 saat egzersiz
yapsanız bile - önerilen 2-3 saatten çok daha fazla - bir seferde
7 saat oturmanın etkilerini tersine çeviremezsiniz. Günün geri
kalanında kanepeye uzanarak spor salonundaki tüm o sıkı çalışmayı
çöpe atmayın. Hareket etmeye devam edin!
DİYABET OLASILIĞINIZ YÜKSELİYOR
Evet, bütün gün
oturursanız sizde de olma olasılığı daha yüksektir. Bunun
nedeni sadece daha az kalori yakmanız değildir. Bunu yapan şey
oturmak gibi görünüyor. Nedeni net değil, ancak doktorlar
oturmanın vücudunuzun enerji için şeker ve karbonhidrat yakmasına
yardımcı olan hormon olan insüline tepki verme şeklini
değiştirebileceğini düşünüyor.
DVT OLABİLİRSİNİZ
'Derin ven trombozu' (DVT), genellikle çok uzun süre hareketsiz oturduğunuz için
bacağınızda oluşan bir pıhtıdır. Pıhtı serbest kalır ve
akciğerinize yerleşirse ciddi olabilir. Şişlik ve ağrı fark
edebilirsiniz, ancak bazı insanlarda hiçbir belirti görülmez. Bu
yüzden uzun oturma seanslarına ara vermek iyi bir fikirdir.
KİLO ALIRSINIZ
Çok televizyon izliyor musunuz? Saatlerce internette mi geziniyorsunuz? Aşırı kilolu veya obez olma ihtimaliniz daha yüksektir. Her gün egzersiz yapıyorsanız, bu iyi bir şeydir, ancak çok fazla ekran süresi sonucunda aldığınız ekstra kiloda büyük bir değişiklik yapmayacaktır
ANKSİYETENİZ ARTABİLİR
Sık sık tek başınıza kalıyor ve ekran tabanlı bir etkinlikle meşgul oluyor olabilirsiniz. Bu durum uykunuzu bozarsa, daha da endişeli olabilirsiniz. Ayrıca, çok fazla yalnız zaman geçirmek arkadaşlarınızdan ve sevdiklerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir, bu da sosyal kaygı ile bağlantılıdır. Bilim insanları hala bunun kesin nedenini bulmaya çalışıyor.
SIRTINIZI HARAP EDER
Oturma pozisyonu sırt kaslarınız, boynunuz ve omurganız üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Kambur durursanız durum daha da kötüleşir. Ergonomik bir sandalye arayın - bu, doğru yükseklikte olacağı ve sırtınızı uygun noktalardan destekleyeceği anlamına gelir. Ama unutmayın, ne kadar rahat olursanız olun, sırtınız yine de uzun süre oturmaktan hoşlanmayacaktır. Omurganızı hizada tutmak için her yarım saatte bir kalkıp bir veya iki dakika hareket edin.
HAREKET ETMEZSENİZ KAYBEDEBİLİRSİNİZ
Aktif olmayan yaşlı
yetişkinlerin osteoporoza (kemiklerin zayıflaması) yakalanma
olasılığı daha yüksek olabilir ve yavaş yavaş banyo yapmak
veya tuvaleti kullanmak gibi günlük yaşamın temel görevlerini
yerine getiremez hale gelebilirler. Orta düzeyde egzersiz bunu
engellemeyecek olsa da, altın yıllarınızda hareketli kalmak için
dışarı çıkıp maraton koşmanız veya çiftçilik yapmanız
gerekmez. Sadece kendinizi saatlerce koltuğa bırakmayın.
KANSER RİSKİNİZ ARTIYOR
Kolon, endometriyal
veya akciğer kanserine yakalanma olasılığınız daha yüksek
olabilir. Ne kadar çok oturursanız, olasılıklar o kadar yüksek
olur. Yaşlı kadınlarda meme kanseri olasılığı daha yüksektir.
Çok aktif olmanız bu durumu değiştirmez. Önemli olan ne kadar
oturduğunuzdur.
NASIL AYAKTA DURULUR
Gününüze daha fazla hareket katın: Her yarım saatte bir ayağa kalkın ve gerinin. Ayak parmaklarınıza dokunun. Ofis çevresinde yürüyüşe çıkın. Günün bir kısmında masanızda ayakta durun.
Yükselen bir masa alın veya kendiniz yapın: Bilgisayarınızı bir kutunun üzerine yerleştirin. Patronunuzla bir koşu bandı masası hakkında konuşun. Tüm bunlar kesintisiz oturmanın olumsuz etkilerini durdurmaya yardımcı olabilir ve sizi sağlıklı olma yolunda tutabilir.
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