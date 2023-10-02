Oturarak çalışanlar dikkat: Çok fazla oturmanın sağlığa zararları

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:38

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:38

Çağımızın en büyük olumsuzluklarından biri sürekli oyurararl çalışılan mesleklerin artmış olmasıdır, hareketsiz yaşam pek çok problemi, beraberinde getirerek obeziteye sebbeiyet vermektedir. Peki hareketsiz yaşam ve sürekli oturmak nelere sebep oluyor? Sizler için derledik.

KALP HASTASI OLABİLİRSİNİZ

Bilim insanları ilk olarak iki benzer grubu karşılaştıran bir çalışmada bir şeylerin ters gittiğini fark ettiler, günün çoğunda oturan transit sürücüler ve oturmayan kondüktörler veya bekçiler. Diyetleri ve yaşam tarzları birbirine çok benzese de, oturanların kalp hastalığına yakalanma olasılığı ayakta duranlara göre yaklaşık iki kat daha fazlaydı.



HAYATINIZI KISALTABİLİR

Uzun süre oturursanız herhangi bir nedenden dolayı daha erken ölme olasılığınız artar. Her gün egzersiz yapsanız da yapmasanız da bunun bir faydası olmaz. Elbette bu, spor salonunu atlamak için bir bahane değildir. Bunu yaparsanız, süreniz daha da kısalabilir.



DEMANS OLASILIĞI DAHA YÜKSEKTİR

Çok fazla oturursanız, beyniniz demanslı birininki gibi görünebilir. Oturmak aynı zamanda kalp hastalığı, diyabet, felç, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riskinizi de artırır ve bunların hepsi bu durumda rol oynar. Gün boyunca hareket etmek, tüm bu sağlık sorunları riskinizi azaltmak için egzersizden bile daha fazla yardımcı olabilir.



TÜM O EGZERSİZLERİ GERİ ALACAKSINIZ

Çok fazla oturmanın etkilerine egzersizle karşı koymak zordur. Haftada 7 saat egzersiz yapsanız bile - önerilen 2-3 saatten çok daha fazla - bir seferde 7 saat oturmanın etkilerini tersine çeviremezsiniz. Günün geri kalanında kanepeye uzanarak spor salonundaki tüm o sıkı çalışmayı çöpe atmayın. Hareket etmeye devam edin!



DİYABET OLASILIĞINIZ YÜKSELİYOR

Evet, bütün gün oturursanız sizde de olma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni sadece daha az kalori yakmanız değildir. Bunu yapan şey oturmak gibi görünüyor. Nedeni net değil, ancak doktorlar oturmanın vücudunuzun enerji için şeker ve karbonhidrat yakmasına yardımcı olan hormon olan insüline tepki verme şeklini değiştirebileceğini düşünüyor.



DVT OLABİLİRSİNİZ

'Derin ven trombozu' (DVT), genellikle çok uzun süre hareketsiz oturduğunuz için bacağınızda oluşan bir pıhtıdır. Pıhtı serbest kalır ve akciğerinize yerleşirse ciddi olabilir. Şişlik ve ağrı fark edebilirsiniz, ancak bazı insanlarda hiçbir belirti görülmez. Bu yüzden uzun oturma seanslarına ara vermek iyi bir fikirdir.



KİLO ALIRSINIZ

Çok televizyon izliyor musunuz? Saatlerce internette mi geziniyorsunuz? Aşırı kilolu veya obez olma ihtimaliniz daha yüksektir. Her gün egzersiz yapıyorsanız, bu iyi bir şeydir, ancak çok fazla ekran süresi sonucunda aldığınız ekstra kiloda büyük bir değişiklik yapmayacaktır

ANKSİYETENİZ ARTABİLİR

Sık sık tek başınıza kalıyor ve ekran tabanlı bir etkinlikle meşgul oluyor olabilirsiniz. Bu durum uykunuzu bozarsa, daha da endişeli olabilirsiniz. Ayrıca, çok fazla yalnız zaman geçirmek arkadaşlarınızdan ve sevdiklerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir, bu da sosyal kaygı ile bağlantılıdır. Bilim insanları hala bunun kesin nedenini bulmaya çalışıyor.

SIRTINIZI HARAP EDER

Oturma pozisyonu sırt kaslarınız, boynunuz ve omurganız üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Kambur durursanız durum daha da kötüleşir. Ergonomik bir sandalye arayın - bu, doğru yükseklikte olacağı ve sırtınızı uygun noktalardan destekleyeceği anlamına gelir. Ama unutmayın, ne kadar rahat olursanız olun, sırtınız yine de uzun süre oturmaktan hoşlanmayacaktır. Omurganızı hizada tutmak için her yarım saatte bir kalkıp bir veya iki dakika hareket edin.

HAREKET ETMEZSENİZ KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Aktif olmayan yaşlı yetişkinlerin osteoporoza (kemiklerin zayıflaması) yakalanma olasılığı daha yüksek olabilir ve yavaş yavaş banyo yapmak veya tuvaleti kullanmak gibi günlük yaşamın temel görevlerini yerine getiremez hale gelebilirler. Orta düzeyde egzersiz bunu engellemeyecek olsa da, altın yıllarınızda hareketli kalmak için dışarı çıkıp maraton koşmanız veya çiftçilik yapmanız gerekmez. Sadece kendinizi saatlerce koltuğa bırakmayın.



KANSER RİSKİNİZ ARTIYOR

Kolon, endometriyal veya akciğer kanserine yakalanma olasılığınız daha yüksek olabilir. Ne kadar çok oturursanız, olasılıklar o kadar yüksek olur. Yaşlı kadınlarda meme kanseri olasılığı daha yüksektir. Çok aktif olmanız bu durumu değiştirmez. Önemli olan ne kadar oturduğunuzdur.



NASIL AYAKTA DURULUR

Gününüze daha fazla hareket katın: Her yarım saatte bir ayağa kalkın ve gerinin. Ayak parmaklarınıza dokunun. Ofis çevresinde yürüyüşe çıkın. Günün bir kısmında masanızda ayakta durun.

Yükselen bir masa alın veya kendiniz yapın: Bilgisayarınızı bir kutunun üzerine yerleştirin. Patronunuzla bir koşu bandı masası hakkında konuşun. Tüm bunlar kesintisiz oturmanın olumsuz etkilerini durdurmaya yardımcı olabilir ve sizi sağlıklı olma yolunda tutabilir.