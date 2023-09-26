Beykoz'da 'silahlı' saldırı: Kahvehaneyi kurşunladılar!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:48

Güncelleme: 26.09.2023 - 17:37

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir kahvehaneye araçlarla gelen şüpheliler önce havaya sonra mahallenin elektrik trafosuna ateş etti. Kahvehaneye giren şüpheliler, darbettikleri 4 kişiyi araca binmek istedikleri sırada tabancayla vurarak yaraladı.

Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar F.E., E.G., M.Y. ve M.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak kahvehanede delil topladı. Olayın, F.E., E.G., M.Y., M.Y. ile A.D., Z.A. ve Z.A isimli şüpheliler arasında daha önce otomobil satışı sırasında yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili meydana geldiği öne sürüldü.

Ö.U.'ya ait işyerinin güvenlik kameralarının saldırı öncesi kapatıldığı polis tarafından tespit edildi. Ö.U. hakkında suç delillerini kararttığı gerekçesiyle adlı işlem yapıldı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Görgü tanıklarından Pervin Demir, kahvehanenin üst katındaki evinin balkonunda oturduklarını anlattı.

Olay sırasında çok korktuklarını ifade eden Demir, "Evimizin balkonunda çay içiyorduk, birden çok sayıda araç geldi. Silah sesleri ile birlikte üzerimizden 7-8 tane mermi geçti. Kendimizi yere attık. Sanki savaştayız gibiydi. Balkon camlarımın hepsi aşağı indi, canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.