Peroneal tendon sakatlığı nedir?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:30

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:30

Peroneal tendon sakatlığı, ayak ve bilekte sıkça görülen bir sorundur. Bu tür bir sakatlık, peroneal tendon adı verilen tendonlarda meydana gelir. Peroneal tendonlar, bacağınızın yan tarafında bulunan ve ayağınızın dış kenarından geçen iki önemli tendon içerir. Bu tendonlar, ayağınızın sabit kalmasını ve ayak bileğinizi döndürmenizi sağlar.

Peroneal tendon sakatlıkları, bu tendonlarda yaşanan yırtılma, tahriş veya zorlanma sonucunda ortaya çıkar. Bu sakatlıkların birkaç nedeni vardır, ancak en yaygın sebepler arasında tekrarlayan ayak bileği burkulmaları, yüksek darbe sporları veya ayağın yan tarafa bükülmesi yer alır.

Belirtiler arasında ayak bileği ağrısı, şişlik, hassasiyet ve zorlanma yer alır. Bu belirtiler, kişinin günlük aktivitelerini etkileyebilir ve zaman içinde şiddetlenebilir.

Peroneal tendon sakatlıkları, genellikle dinlenme, buz uygulama, sıkıştırma ve yükseltme (RICE) tedavisi, fizyoterapi ve ayak bileği atelleri gibi konservatif yöntemlerle tedavi edilir. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Bu sakatlıkları önlemek için, sporcuların uygun ayakkabıları giymesi, ısınma ve soğuma egzersizleri yapması, kaslarını güçlendirmesi ve spor sırasında dikkatli olması önemlidir.

Peroneal tendon sakatlıkları tedavi edilebilir, ancak erken teşhis ve tedavi önemlidir. Bu nedenle, ayağınızda veya bileğinizde sürekli ağrı veya rahatsızlık hissediyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz.