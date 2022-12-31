Polikistik Over nedir, neden olur? Polikistik Over nasıl tedavi edilir?

31 Aralık 2022 Cumartesi, 18:01

Yumurtalıklarda folikül isimli küçük kesecikler bulunur. Bu kesecikler zamanı geldiğinde çatlayarak yumurta hücrelerini açığa çıkarırlar. Ancak bu çatlama işleminin düzgün bir şekilde gerçekleşebilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartların başında, düzgün bir hormon dengesi yer alır. Hormon dengesinde yaşanan değişimler; yumurta foliküllerini olumsuz etkileyebilir. Bu da bu foliküllerin düzgün bir şekilde çatlamalarına engel olur. Foliküller zaman içerisinde kistleşirler. Böylece polikistik over sendromu adı verilen hastalık meydana gelir. Polikistik over sendromu genelde, kadın vücudunda artışa geçen erkeklik hormonları sebebi ile görülür.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık rastlanan polikistik over sendromu belirtileri arasında şunlar yer alır:

Adet düzensizliği.

Seste kalınlaşma.

Saç dökülmesi.

Memelerde hassasiyet.

Memelerin duruma göre küçülmeleri veya büyümeleri.

Ara kanamalar.

Depresyon ve kaygı gibi duygu durum bozuklukları.

İnsülin direncinde değişimler.

Gebe kalmada güçlük, kısırlık.

Polikistik over sendromu belirtileri ve belirtilerin şiddetleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Saydığımız belirtiler sebebi ile polikistik over sendromundan şüphelenen kadınlar vakit kaybetmeksizin bir kadın doğum uzmana başvurulmalıdır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Polikistik over sendromu tedavisi çeşitli muayeneler ve tetkikler sonucu hastaya özel olarak planlanır. Bu tedavinin başarılı olabilmesi için hastanın hormon dengesinin ve yumurtalıklarda yer alan kistlerin detaylıca incelenmesi gerekir. Tedavi planlaması için hormon testleri, kan testleri ve ileri görüntüleme teknikleri ile incelemeler yapılabilir.

Polikistik over sendromu tedavisi iki farklı yaklaşımla yapılabilir. Her iki yaklaşımda da çeşitli ilaçlarla hormon dengesi kurulmaya çalışılır. İlk yaklaşımda çeşitli ilaçlarla yumurtlama sürecinin durdurulmasına yöneliktir. Böylece yeni kist oluşumu önlenmiş olur.

Polikistik over sendromunun diğer tedavisi de ilaçlarla yapılır. Bu ilaçlar sayesinde yumurtlama sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanır. Böylece foliküller düzgün bir şekilde çatlayabilirler ve kiste dönüşmezler. Bahsettiğimiz yöntemlerden hangisinin seçileceği doktor kararına ve hasta talebine göre değişiklik gösterebilir.

Bunlara ek olarak polikistik over sendromu sebebi ile görülen bazı rahatsızlıkların tedavisi de bahsettiğimiz tedavi sürecine eşlik edebilir.

Polikistik Over Sendromu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Polikistik over sendromu tedavi edilmediği takdirde hastanın günlük yaşamını etkileyen pek çok olumsuzluğa yol açabilir. Buna ek olarak hastalar; kalp damar hastalıkları ve endokrin hastalıkları gibi birçok ikincil hastalığa yakalanabilirler. Bu yüzden polikistik over sendromu tedavisi ihmal edilmemelidir.