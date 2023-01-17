Prof. Dr. Arıca: 'Probiyotikler alzheimer riskini azaltıyor'
Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yılda 3 ay boyunca probiyotik kullanımının yaşlanma döneminde alzheimer riskini azalttığını söyledi.
Prof. Dr. Vefik Arıca, probiyotiklerin çocuklarda ve erişkinlerde faydalı olduğunu ifade etti.
Probiyotiklerin yılda 12 hafta boyunca laktobasil ve bifidobakter türleri kullanıldığı zaman özellikle 60 yaşından sonra meydana gelebilecek alzheimer hastalığını azalttığı ve engellediğine dair ciddi yayınlar olduğunu belirten Arıca, “Bu nedenle özellikle 12 hafta boyunca yılın probiyotik kullanmamızda fayda var. İlerleyen dönemlerde, yaşlanma döneminde alzheimer riskini azaltıyor” dedi.
'DOĞAL HAYATTA KULLANDIĞIMIZ PROBİYOTİKLER ÇOK DAHA FAYDALI'
ABD'de yapılan bir araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Arıca, “52 kadın ve 52 erkekte yapılan çalışmada bir yıl içinde 12 hafta probiyotik kullanımı laktobasil veya bifidobakter kullanıldığında alzheimer etkisini azalttığını biliyoruz. Probiyotikleri ilaç olarak mı kullanalım, yoksa doğal hayatta mı kullanalım? Doğal hayatta kullandığımız probiyotikler çok daha faydalı ama eğer kullanamıyorsak dışarıdan takviye olarak kullanabiliriz” diye konuştu.
Prof. Dr. Arıca, boza, yoğurt, tarhana, turşu, ekşi mayalı ekmek ve peynir gibi besinler probiyotikler açısından zengin içerikleri olduğunun bilindiğini sözlerine ekledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!