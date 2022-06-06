Prof. Dr. Barış Erdoğan'dan 'kriz' ve 'sapkın davranışlar' uyarısı: 'Sağlam halkalar da kırılıp kopabilir'

06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:51

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Erdoğan, son günlerde gündeme gelen ve kameralara yansıyan 'sokakta cinsel ilişki', 'kendini yakma', 'camide bir çocuğa taciz' ve 'sokakta çıplak gezen vatandaş' gibi olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"OLAYLARI TOPLUMSAL ÇERÇEVEDEN ANALİZ ETMEK GEREKİR"

Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Gezi olaylarının yıl dönümüne denk gelen ve toplumsal normları ihlal eden bu sapkın davranışların arkasında çeşitli istihbarat servislerinin Türkiye’ye karşı çektikleri bir operasyon gibi yorumlar da yapıldı. Bu yorumlar doğru ya da yanlış olabilir ama bir sosyolog olarak bu olayları toplumsal bir çerçeveden analiz etmek gerekir. Türk toplumu açısından bu olaylara baktığımda toplumumuz adına bir üzücü bir de sevindirici yön görmekteyim” dedi.

“NORMLARI EN ZAYIF HALKALAR İHLAL EDER”

“Bireysel gibi görünen ve psikolojik sorunlarla ilişkilendirilen bu sapkın davranışların arkasında toplumsal nedenler olduğunu unutmamak gerekir” diyen Prof. Dr. Barış Erdoğan, şunları söyledi:

“Eğer tek tek bu olayların faillerine bakacak olursak, birinin adli sicili bozuk, diğerinin akli dengesi yerinde değil dersek gerçek sorunu ve büyük resmi göremeyiz. Büyük ekonomik krizlerin yaşandığı, toplumsal sorunları ağırlaştığı dönemlerde bireyler üzerinde kaygı ve stres düzeyi artar. Sabıkalı, zihinsel sorunlu gibi damgalanan bireyler toplumsal zincirin en zayıf halkalarıdır ve normları ilk onlar ihlal eder. Ama zincirde paslanma, çürüme devam ediyorsa zincirin sağlam halkaları da zamanla kırılır, kopabilir.”

"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞABİLİRLER"

“Zira bu kriz ve buhran dönemlerinde sorunların çözümü bireyleri aşıyorsa, bireyler kendilerini çaresiz hissediyorsa, oynadıkları oyunun kurallarını değiştirmeye çalışabilirler” diyen Erdoğan, “Yani toplumsal normlara uyum sağlayarak sürdürdüğü hayatta arzu ettiği karşılığı, tatmini alamayan birey bu sefer de norm dışına çıkarak, sapkın davranışlara yönelerek yaşamını sürdürmeye girişebilir. Yoksunluğunu hissettiği haz ve zevklere ulaşmak için bu sefer kendini her türlü toplumsal normdan azade hisseder. Maalesef ileriki günlerde bu tip sapkın davranışların artma ihtimali var ve bu toplum adına gerçekten üzücü bir sonuç olur” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR UYGAR BİR KAYITSIZLIK SERGİLEDİ"

Prof. Dr. Erdoğan, “Esenyurt’taki çocuk tacizi iddiası dışındaki olaylara bakacak olursak olay yerindeki vatandaşlar adeta 'uygar bir kayıtsızlık” sergilediler. Oradan gelip geçtiler. Bir Batı ülkesindeki yurttaşlar gibi bu tip bir olay karşısında faillerine karşı bir şiddet gösterisinde bulunmadılar hatta görmezden geldiler, kolluk kuvvetlerinin müdahalesini beklediler. Benzer bir olay bir Ortadoğu ülkesinde ya da Afganistan’da, Pakistan’da olsaydı linç girişimleri olurdu. Türk toplumumun bu olgunlukta olması sevindirici” diye konuştu.