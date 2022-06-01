Cinsel içerikli fotoğrafla tacize istinaftan onama

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:48

Ankara'da kuruyemiş mağaza zinciri bulunan iş insanı E.Ö., Mamak şubesindeki eski çalışanı D.K'yı 2019'un mayıs ayında işten çıkardı. D.K.'nın işten çıkarılmasının ardından E.Ö. sosyal medya hesabı üzerinden, farklı hesaptan erkeğe ait ve yüzü görünmeyen cinsel içerikli fotoğraf gönderdi. D.K., hesabın ve fotoğrafın eski patronu E.Ö.'ye ait olduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

Soruşturma sonunda iş insanı E.Ö. hakkında, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara, 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 4 Aralık 2021’de görülen karar duruşmasında, bilirkişi raporunda; fotoğrafın, beden muayenesi yapılan sanıkla uyumlu olmadığının tespit edildiği, kullanılan sosyal medya hesabının da sanık tarafından kullanıldığına dair somut kanıt elde edilemediği yer aldı.

İSTİNAF BERAATİ ONADI

Mahkeme heyeti, raporun, kendisine kurulan komployu ispatladığını söyleyen E.Ö.'nün beraatine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından D.K., avukatı aracılığıyla kararı istinaf etti. Dosyayı inceleyen ve başvuruyu esastan reddeden istinaf mahkemesince "Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece dosya içeriğine uygun olarak kabul ve takdir kılınıp, sanığın suçu işlediği sabit olmadığından beraatına ilişkin verilen karara karşı istinaf talebi yerinde görülmemiştir" denildi.

İş insanı E.Ö.'nün beraat kararı kesinleşti.