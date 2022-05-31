Erzurum'daki Kuran kursunda cinsel istismar davasında karar

31 Mayıs 2022 Salı, 11:07

Yedi çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı başka dört çocuğun daha ise işkence gördüğü Erzurum’daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nun müdürü hakkında “Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı, On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı, Hakaret, Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçlarından dolayı Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlandı.

Mahkeme kapalı duruşma yapma kararı alarak aileler ve avukatlar dışında herkes mahkeme salonundan çıkarıldı.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı dosyada mağdur sıfatıyla yer aldı.

Davayı takip eden ve mağdur ailelere avukatlık yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, sanığın cinsel istismarda bulunduğu çocukları, ailelerine durumu anlatırlarsa öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiğini aktardı.

"ÇOCUKLARA PORNO İZLETTİM"

Kendisine karşı gelen çocuklara ise işkence uyguladığını söyleyen sanık, "Ben tam bir o... çocuğuyum, çocuklara porno izlettim dövdüm zorla tecavüz ettim, ailelerini öldürmekle tehdit ettim" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN JET KARAR

Mahkeme, kurs belletmenine 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.