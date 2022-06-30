Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhuriyet'e konuştu: Muhtemelen bu ilk maymun çiçeği vakası değil

30 Haziran 2022 Perşembe, 11:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede ilk 'maymun çiçeği' vakasının görüldüğünü açıkladı. Koca, "Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı" ifadelerini kullandı.

Dünyadan birçok uzman, maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) ile bağlantılı şüpheli vaka sayıları artmaya devam ettiğini belirtiyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün bulaş hızının yüksek olduğunu ve yurttaşların yakın temastan kaçınması gerektiğini belirtti.

"BİR VAKA VARSA BAŞKA VAKALAR DA VARDIR"

Bunun bir salgın olduğunu aktaran Ceyhan, "Bir vaka varsa, muhtemelen etrafta başka vakalar da vardır. Bu vakanın yurt dışı kaynaklı olup olmadığının açıklanması gerekir. Ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor. Mutlaka bir hekime başvurulmalı" ifadelerini kullandı.

İnsanların özellikle uzun süreli temas ettiği kişilere ve ev ortamının hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ceyhan, döküntülerin olduğu bölgelerin de başka insanlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.

VİRÜSÜ GEÇİRENLERE UYARI: PATLATMAYIN

Bulaş hızının Covid-19'dan daha yüksek olduğunu aktaran Ceyhan, şunları söyledi

"- Virüsü geçirenler bu kabarcıkları patlatmaya kalkışmasınlar. Hastaların yarıya yakını homoseksüel erkekler, bu kişilerin özellikle dikkatli olmaları lazım.



- Önlenmesi çok kolay bir hastalık değil. Sağlık Bakanlığı'nın bir şema çizmesi lazım. Ancak yine kervanı yolda düzeceğiz belli ki.



- Bir aşı üretimi için büyük yatırımlar yapmak kimsenin işine gelmeyecektir ve şu an için bunu kitlesel aşılamaya dönüştürmek mümkün değil."