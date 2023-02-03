Prof. Dr. Tevfik Özlü, Cumhuriyet TV'ye konuştu: Strep A kolayca bulaşıyor

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:29

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:29

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 2 Şubat Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'Strep-A' bakterisine ilişkin aileleri uyardı. Bazı Avrupa ülkelerinde, A Grubu Beta-Hemolitik Streptokok vakaları bildirildiğini ifade eden Koca, Türkiye'de de az sayıda vaka olduğunu aktardı.

Konuya ilişkin dikkat edilmesi gereken ayrıntıları, Göğüs Hastalıkları Profesörü Dr. Tevfik Özlü Cumhuriyet TV'ye anlattı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu bakteriyi önceden beri biliyoruz, yeni bir şey değil. Özellikle kış aylarında boğaz iltihaplarına yol açar ve çocuk yaş grubunda daha sık görülür. Halk arasında bademcik iltihabı şeklinde ifade edilir. Farenjit gibi solunum yolu hastalıklarına sebep olur" dedi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hastalığın kolayca bulaşabileceğine dikkat çeken Özlü, "Bakteri damlacık yoluyla bulaşıyor. Mikrobu taşıyan kişinin öksürmesi, hapşırması sonucunda etrafa yayılan damlacıklar ya doğrudan başka bir kişiye burun-ağız yoluyla bulaşır ya da bulaştığı yüzeylere dokunduğunuzda elinize geçer ve ellerinizi ağzınıza-burnunuza götürmeniz sonucu hasta olabilirsiniz " ifadelerini kullandı.

Özlü, "Korunmak için en önemli nokta şu: Hasta kişilerin dışarı çıkmaması gerekir. Antibiyotik tedavisine başlandıktan sonra en az bir gün evde istirahat etmeli ve maske takmalılar. Yurttaşlara; ateşi olan, öksüren, hasta olan kişilerle yakın temastan kaçınmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

KORKMALI MIYIZ: Bakterinin, enfekte olan herkeste ağır hastalık tablosuna yol açmadığına ancak bazı kişilerde farenjit gibi hastalıklara sebep olabileceğine işaret eden Özlü'nün ifadelerine göre bakteri, nadir de olsa cilde ve kas dokusu içine yerleşip daha ciddi durumlara sebep olabiliyor. Bu bakımdan, Beta Hemolitk A Grubu Steptokok dikkatli olunması gereken bir bakteri grubu.

ÇOCUKLARA BULAŞIYOR!

Çocukların okula gittiğini ve birbirleri ile yakın temasta bulunduklarını hatırlatan Özlü, "Hasta olanlar en az bir gün okula gitmemeli. Bakteriyi taşıyorsa diğer çocuklara bulaştırır. Hastalık Penisilin grubu ilaçlarla kolayca tedavi edilebilir, bir doz enjeksiyon bile yeterlidir veya oral yolla tedavi önerilirse beş günde düzelir" dedi, hastalığın çocuk yaş grubunda sıkça görüldüğünü de vurguladı.

TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI HASAR BIRAKABİLİR!

Dr. Tevfik Özlü hasta hisseden yurttaşları ve çocuğu hasta olan ebeveynleri de şöyle uyardı:

"Tedavi edilmediği sürece bulaştırıcılığı devam ediyor. Ayrıca tedavi edilmezse ağır bir forma dönüşebilir ya da kalıcı hasar bırakabilir. Beta Hemolitk A Grubu Steptokoklar hastalığın ardından böbrek yetmezliğine, kalp-kapak hastalığına ve eklemlerde rahatsızlıklara sebep olabilir."

Bakan Koca da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya acil servise başvurun" uyarısında bulunmuştu.