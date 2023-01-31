'Strep A bakterisi Beta tipi kalp iltihabı, böbrek iltihabı yapabiliyor'

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:00

İngiltere'de 13 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan halk arasında BETA olarak bilinen Strep A bakterisi Türkiye'de geçtiğimiz aylarda görülmüştü. Bu bakteriye bağlı olarak ilk ölüm geçtiğimiz günler de Ankara'da gerçekleşti. Strep A bakterisi halk arasında yeni bir salgına neden olur mu tedirginliğine neden olurken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, Strep A bakterisi konusunda ailelere uyarılarda bulundu.

"HEKİME BAŞVURMAMIZ LAZIM"

Şener, Step A bakterisinin yeni görülmediğini ve uzun zamandır bilinen bir bakteri olduğunu ve erken teşhisle birlikte antibiyotik tedavisiyle kolaylıkla tedavi edilebileceğini belirtti. Şener, Strep A bakterisi konusunda aileleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Ara tatilde çocuklarınızın düşmeyen ateşi varsa, boğazdaki iltihabı siz rahatlıkla ağız içine baktığımızda görebiliyorsak ve boyun bölgesinde de lenf bezesi varsa mutlaka bir sağlık çalışanına, hekime yada aile hekimine başvurmamız lazım" dedi.

"BOĞAZ AĞRISIYLA SEYREDİYOR"

Prof. Dr. Alper Şener, ara tatilin çocuklar ve aile fertleri için çok önemli bir periyot olduğunu söyledi. Bu dönemde kendilerini en çok zorlayan konulardan bir tanesinin çocukların ateşli hastalıklar geçirmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Şener, şunları söyledi:

"O ateşli hastalıkların en çok dikkatini çeken de son zamanlarda Avrupa'da ve Türkiye'de yavaş yavaş kendini daha baskın hissettirmeye başlayan Streptokok Tonsillit enfeksiyonları yada Grup A Streptokok enfeksiyonu, Streptokok enfeksiyonu yada daha önceden yaygın bilinen adıyla beta mikrobu enfeksiyonları denilebilir. Bunlar aslında birbirinden farklı neden farklı. Beta mikrobu dediğimiz yaygın olarak çocukluk çağında her sene görüyoruz. Ama Grup A Streptokok İnvaziv enfeksiyonları dediğimiz ise bu yavaş yavaş dünyada da farkına varılan ve artık ölümlere sebep olabilen, çocuklarda ölümcül seyredebilen enfeksiyonlar. Bu bizim için neden önemli bir kere düşmeyen yüksek ateşle, boğaz ağrısıyla seyrediyor. Çocuğun boğazına baktığınız zaman tonsillitleri rahatlıkla sağlık çalışanı olmayan birisi, ebeveyn dahi çok büyük bir şekilde görüyor. Ve artık hava pasajını engelleyecek düzeyde büyümüş şekilde görüyor. Bunun beraberinde de özellikle boyun bölgesinde lenf bezlerinde büyüme, yaygın olarak da daha sonrasında devam eden yüksek ateşle birlikte diğer organlarda hasarlar oluşturabiliyor. Hangi diğer organlar, ciltte, kulakta, akciğerlerde hasar oluşturabiliyor. Bunların hepsi Grup A Streptokok enfeksiyonlarında invaziv dediğimiz yani doku hasarı oluşturabilen bakteri tablosu."