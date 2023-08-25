Prof. Dr. Uğur Şahin 'kanser aşısı' açıklaması yapmıştı... TTB Genel Sekreteri Bulut: Koruyuculuk görülürse tavsiye ederiz
Covid-19 aşısının geliştiricisi BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin’in kanser aşısı için 2026 yılını açıklaması konuşulurken Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, koruyuculuk görülürse aşıyı tavsiye edeceklerini söyledi.
Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026’dan itibaren tescil sürecinin tamamlanacağını ve piyasaya sürülebileceğini belirtmişti. Şahin, kalın bağırsak, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı üzerinde çalıştıkları ilaçlarının umut vaat ettiğini ifade etmişti.
BioNTech aşısının iddia edilen yan etkileri nedeniyle davalık olan Uğur Şahin, aşıyla ilgili deneme süreçlerinin devam ettiğini kaydederek “Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz” demişti.
(Vedat Bulut)
‘KORUYUCU OLABİLİR’
TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, konuya ilişkin “Bu, kanserin kesin çözümü gibi anlaşılmasın. Ancak mRNA aşılarının araştırma ve geliştirme çalışmaları başladığı zaman zaten kanser için başlamıştı. Uğur Şahin’in ekibi de kanser için uğraşıyorlardı. O arada CovId-19 çıkınca mRNA fikrini CovId-19’a taşıdılar. Başarılı sonuç alınca da DSÖ, aşıyı onayladı” ifadelerini kullandı.
Şahin’in açıklamasının umut vaat eden bir gelişme olduğunu belirten Bulut şöyle konuştu: “Kanserde tümör antijenleri var. Bu antijenleri T hücrelerine tanıtabilirsek bu T hücreler tümörü öldürebilir. Şimdi 2 yıl klinik faz ve faz 2 çalışmalarını yapacaklar. Bunların sonucunda ortaya çıkacak veriler, yan etkiler, güvenilirlik anlaşılır. Buna göre bir şey söylenebilir. Şimdiden kanseri tamamen önledi, önleyecek, ortadan kaldıracak demek doğru değil. Ancak gerçekten koruyuculuk ve T hücre aktivasyonu görürlerse biz insanların aşı yaptırmasını tavsiye ederiz.”
Aşının, kanseri daha ortaya çıkmadan önleyebileceğine dikkat çeken Bulut, “Hücreler erken uyarıldığı için tümörün gelişimi önlenmiş olacak” ifadelerini kullandı.
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