Psikolog Burak İsmanur, derinleşen yoksulluğun yurttaşları mutsuz hissettirdiğini söyledi
Artan hayat pahalılığı toplumu her bakımdan olumsuz etkilemeye devam ediyor. İnsanların temel ihtiyaçlarına bile ulaşamadığının altını çizen Uzman Psikolog Burak İsmanur yoksullaşmanın psikolojik nedenlerini ve etkilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Uzman Psikolog Burak İsmanur, Türkiye’de her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında yurttaşların kendilerini çaresiz ve mutsuz hissettiklerini söyledi. İnsan psikolojisinin, temel ihtiyaçların bile karşılanamadığı bir ortamdan olumsuz etkilendiğine vurgu yapan İsmanur, “İnsanlar ‘Öğün atlayayım kâr edeyim’ diye düşünmeye başladı. Öğrenciler arasında bu durum çok yaygın” ifadelerini kullandı.
İsmanur “Toplum ruh sağlığının neden bozuk olduğu hakkındaki başlıca argüman insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesidir. Bu durum insan psikolojisini ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir şey. İnsanlar yoksullaştıkça kendilerini mutsuz hissediyor. Çaresiz hissettiklerini söyleyen insanların sayısı çok yaygın. Ancak çaresizlik bir his değil, bir düşüncedir” dedi.
"ÖNÜ KESİLMİŞ NESİL"
Artan hayat pahalılığı karşısında özellikle gençlerin mutlu olma ihtimalinin kalmadığının altını çizen İsmanur, “Eskiden insanların bir ev bir araba alabilme umudu vardı. Ancak şimdi Türkiye’de üniversite okuyan gençlerin yakın gelecekte böyle bir şeyin olabileceğine dair inancı yok. Manzara böyle olunca da biraz etrafına bakan bir gencin mutlu olma ihtimali yok. Gelişimlerinin önü kesilmiş bir genç nesil var” dedi.
İsmanur, “Bir sorunla karşılaşıldığında neyi nasıl değiştirebiliriz diye düşünmek en doğru hareket” değerlendirmesini yaptı.
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