Sağlıkçılardan Ankara’da 'Meslek Onuruma Dokunma' eylemi

12 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Farklı gruptan sağlık çalışanları hafta sonu Ankara’da eylem yapacak. Sağlıkçılar tek maaş ve sağlıkta şiddete karşı önlem istemlerini dile getirecek. Pazar günü de eczacılar mitingde bir araya gelecek.

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelecek 39 farklı meslek grubundan sağlık çalışanı, cumartesi günü Ulus’ta saat 13.00’te “Meslek Onuruma Dokunma” eylemi yapacak. Sağlıkçıların eylemine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Enflasyon karşısında eriyen maaşlarla geçinemediğimiz için; insan onuruna yaraşan en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde ve tamamı emekliliğimize yansıyan tek kalem maaş talebimiz için orada olacağız” ifadelerini kullandı.

"ECZANELER KAPANIYOR"

Eczacılar ise pazar günü Büyük Eczacı Mitingi’nde bir araya gelecek. Mitinge ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı ise “Eczacıların ekonomik sıkıntıları uzun süredir gündemdeydi. Birçok arkadaşımız krediyle ayakta duruyor. Buna karşı, bizleri geriye götüren bir İlaç Fiyat Kararnamesi var. Kamudaki eczacıların özlük haklarıyla ilgili de son dönemde bir düzenleme yapılmadı. Hastaların ödediği ilaç farklarının bedelleri arttı. Finansal olarak iki eczaneden birisi kapanma riskiyle karşı karşıya. Tüm bunlara karşı eczacılar seslerini duyuracak” bilgisini paylaştı.