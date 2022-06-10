10 Haziran 2022 Cuma, 13:19

Daha çok kalıtsal sebeplerle doğuştan gelen renk körlüğü, farklı nedenlerle sonradan da oluşabiliyor. Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü nasıl anlaşılır? Renk körlüğü tedavisi var mı?

RENK KÖRLÜĞÜ NEDİR?

Renk körlüğü, belli başlı renklerin ve farklı tonların algılanamadığı bir görme bozukluğudur. Yaygın olarak kırmızı ve yeşilin karıştırılmasıyla ortaya çıkan hastalık nadiren de olsa tüm tonların gri olarak algılanması olarak da görülebilmektedir.

İnsan gözü, gözün saydam tabakasının hemen arkasında bulunan ve göze rengini de veren iris tabakası sayesinde birçok rengi algılayabilmekte ve birbirlerinden ayırt edebilmektedir. Retina tabakasında görülebilecek çeşitli pigmentlerin eksikliği veya birtakım pigmentlerin hiç olmaması, bazı renklerin algılanmasında probleme veya tümünün grinin tonları şeklinde görülmesine neden olabilmektedir.

En çok görülen tür, kırmızı ve yeşilin ayırt edilemediği renk körlüğü türüdür. En nadir görülen tür ise hiçbir rengin ayırt edilememesi ve tüm dünyanın siyah beyaz görülmesidir.

Çoğu insan renk körü olduğunu kendi kendine fark edemez. Hastalığın erken tespiti çocuk ve gençlerin meslek hayatı seçimlerinde büyük önem arz etmektedir.

Özellikle kırmızı ve yeşil tüm dünyadaki işaretlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar önemli uyarı işaretlerinde bulunup, algılanmaması durumunda kişi için tehlike oluşturabilirler. İleri düzey renk körlüğü olan kişiler, renklerin spesifik olarak önemli olduğu çeşitli işlerde çalışamazlar.

RENK KÖRLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Renk körlüğü sorunu yaşayan kişilerin hiçbir rengi göremeyip tüm dünyayı siyah beyaz veya tek bir rengin tonlarında gördüğü sanılmaktadır. Ancak bu doğru değildir. Çoğunlukla belirgin bir şekilde belirti veren bir görme problemi değildir.

Renk körlüğü belirtileri, tam renk körlüğü ve belirli bir rengi algılamada yaşanan soruna göre değişmektedir. Bu yüzden belirtiler kişiden kişiye göre değişir.

Renk körlüğü problemi yaşayan kişiler genellikle renkleri görürler. Ama belli başlı bir rengi veya birkaç rengi çok soluk gördükleri için ayırt etmede güçlük yaşarlar. Bunlar zaman içerisinde yoğunluklarına göre ayırt edilmektedirler. Örneğin; en sık görülen türlerden biri olan kırmızı ve yeşil renk körleri, kırmızı ve yeşil ile beraber bu rengin karışımlarını da aynı biçimde algılamaktadır.

Hastalığın nadir görülen bir türü ilerleyici niteliktedir. Bu tür tam renk körlüğü olup, hasta tüm dünyayı siyah ve beyaz olarak görür.

RENK KÖRLÜĞÜ TANISI NASIL KONULUR?

Belirli renkleri görmekte zorlandığınızı veya hiç göremediğinizi düşünüyorsanız en kısa sürede bir göz doktoruna başvurmanız tavsiye edilmektedir. Göz doktoru kapsamlı bir muayene yaptıktan sonra renk körü olduğunuzu düşünüyorsa eğer renk körlüğü testleri ile renk körü olup olmadığınızı teşhis edebilir.

Renk körlüğü testi oldukça kolay bir testtir. Bu testte renklerin içine gizlenmiş farklı renklerdeki sayıları ve ya desenleri bulmanız istenecektir. Eğer yarı veya tam renk körüyseniz, farklı renklerden ve noktalardan yapılan gizlenmiş görselleri veya sayıları okumanız mümkün olmayacaktır. Yapılan test sonucuna göre hekiminiz renk körlüğü olup olmadığının teşhisini koyabilir.

RENK KÖRLÜĞÜ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

2009 yılında ABD'de gerçekleştirilen bir çalışma ile maymunlarda renk körlüğü problemi gen tedavisiyle düzeltilmiştir. Ancak insanlarda henüz gen tedavisi gerçekleştirilememektedir.

Uygun hastalar için üretilmiş renkli kontakt lensler ve gözlükler mevcuttur. Göz doktorunuz size bu kontakt lens ve gözlüklerin deneme setinden farklı renkleri denetir. Hangi renge sahip kontakt lens veya gözlükle renkleri daha iyi ayırt edebildiğiniz saptanır. Sonra da bu renkteki kontakt lens ve gözlüğü kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu tür optik cihazlar her ne kadar tam bir tedavi sağlamasa da, özellikle gündüz vakti renklerin ayırt edilmesi ve günlük yaşamınızın kolaylaştırılması açısından fayda sağlayan bir yöntemdir.