Romatizma hastalarına kış aylarında öneriler: Nelere dikkat edilmeli?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 14:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 14:05

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi, Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Kısacık, romatizma hastalarının kış aylarında hem hastalıkları hem de kullandıkları ilaçlar nedeniyle daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Romatoloji hastalarının yaşamlarını sürdürürken düzenli poliklinik takibi, kilo kontrolü, düzenli egzersiz, sigara bırakma, vitamin ve mineral takviyeleri gibi faktörlere dikkat etmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, kış aylarının soğuk ve enfeksiyonların sık görüldüğü bir dönem olması nedeniyle özellikle romatizma hastalarının bu dönemde ekstra özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Romatizma hastalarına yönelik önerileri şu şekilde:

Sıcakta Kalın: Romatizma hastaları için sıcak hava önemlidir. Soğuk havalarda eklem katılığı artabilir ve bağ doku romatizmalarında ellerde renk değişikliği görülebilir. Bu nedenle, iç mekanlarda ve dışarıda sıcak bir ortamda bulunmak önemlidir. Egzersiz: Kış aylarında açık hava yürüyüşleri yapmak zor olabilir. Ancak ev içinde germe egzersizleri yapmak, eklem katılığını azaltabilir. İnternet üzerinde bulunan germe egzersizleri videolarından faydalanabilirsiniz. Beslenme: Beslenmede dikkat edilmesi gereken nokta, sadece kalori alımına değil, aynı zamanda balık, zeytinyağı, taze meyve sebzeler, ceviz gibi faydalı besinleri içermelidir. C vitamini içeren meyveler de önemlidir. Sıvı Tüketimi: Kış aylarında genellikle sıvı tüketimi azalır. Ancak sıvı dengesi, hastalığın kontrolü açısından önemlidir. Yeterli su içmeye özen gösterilmelidir. Hava Durumu Takibi: Romatizma hastalarında kemik erimesi riski bulunmaktadır. Karlı ve buzlu havalarda düşmeleri önlemek adına hava durumu takibi önemlidir. Kullanılan İlaçlar: Romatizma tedavisinde kullanılan ilaçların vücut direncini etkileyebileceğini belirten Prof. Dr. Kısacık, ateşli enfeksiyon durumlarında doktora başvurmanın önemine vurgu yaptı. Düzenli Poliklinik Kontrolü: Romatoloji hastalarının düzenli poliklinik kontrollerine uymaları, hastalığın seyrini takip etmek açısından önemlidir. Değişikliklerin zamanında fark edilmesi tedaviye olumlu katkı sağlar.

Hastaların bu önerilere dikkat etmelerinin, kış aylarında sağlıklarını korumalarına yardımcı olabileceğini belirten Prof. Dr. Kısacık, doktorları tarafından önerilen tedavi planlarına düzenli olarak uymalarını tavsiye etti.