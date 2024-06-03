SABİM’e bir yılda 2.5 milyon başvuru
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattı; yurttaşların şikâyet, takdir ve değerlendirmelerini bakanlığa iletebilmeleri amacıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında 2004’te kuruldu.
Yurttaşlar SABİM hattı olan 184’ü arayarak sağlık sisteminin işleyişine yönelik bilgi alınıp sisteme yönelik talep, eleştiri ve önerilerde bulunuluyor. Başvuranlar operatörler tarafından kayıt altına alınıyor. Sonra ilgili illere inceleme yapılmak üzere sevk ediliyor. Ayrıca SABİM’in internet sitesi üzerinden de başvuruda bulunabiliniyor. SABİM’in resmi internet sayfasında yer alan başvuru verileri ise sağlık hizmetlerinin sorunlarını gözler önüne seriyor. Buna göre son bir yılda 2.5 milyon yurttaş, SABİM’e başvurdu.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya konuya ilişkin, “Her ne kadar sağlıkta toz pembe bir tablo ortaya koyulmaya çalışılsa da bu sayılar, sağlık hizmetlerinin ne kadar tıkandığını ve vatandaşın çözüm bulamadığını da ortaya koyuyor” dedi. Başvuruların sağlıkta şiddete evrildiğine de işaret eden Yalçınkaya, “2021’de SABİM’e sağlık çalışanları hakkında tehdit ve şiddet içeren 27 bin 560 başvuru olmuştu. Bakanlık, sağlık hizmetlerindeki tıkanmayı ve sorunu çözmek istiyorsa vatandaşın hastanelere gelmesine gerek kalmayacak ekonomik, ekolojik sorunlara taraf olmalı ve sorunların çözümünün takipçisi olmalı” diye konuştu.
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