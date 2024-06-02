Bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin günlük maliyeti 600 liraya yaklaştı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

Türkiye, yüzde 68.5 oranla Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü bazen de İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında yaşam pahalılığının en yüksek olduğu ülke konumunda. Gıda fiyatlarındaki artış da yurttaşların yetersiz ve sağlıksız beslenmesine neden olurken beslenmeye bağlı hastalıkları da beraberinde getiriyor.

Halk sağlığını olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan birisinin gıda enflasyonu olduğuna dikkat çeken Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Özden Çırpar, “Dünya genelinde gıda enflasyonu ortalaması OECD’de yüzde 4.2, Avrupa ülkelerinde yüzde 2 iken Türkiye’de yüzde 70.4. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün gıda fiyatları endeksine göre dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de artıyor. Gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle sağlıksız beslenmeden kaynaklı hastalıklar daha sık görülmekte” dedi.

Çırpar sözlerini şöyle sürdürdü: “Sendikaların hesaplamalarına göre sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 600 liraya yaklaştı. Bugün dört kişilik bir aile asgari ücretten fazla bir parayla ancak açlık sınırında yaşayabiliyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme kişilerde; çabuk yorulma ve halsizlik, depresyon, çinko-demir yetersizliğinden saç dökülmesi, zayıflayan bağışıklık sistemi nedeniyle sıkça hastalanma, kabızlık ve ödem oluşumu, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinden diş çürümesi veya kemik erimesi, demir-folik asit eksikliğinden kaynaklı anemiler gibi hastalıklara ve belirtilere yol açar.”

‘3 KİŞİDEN 1’İ OBEZ’

Yüksek gıda fiyatları nedeniyle yurttaşların karbonhidrat, yüksek yağ, yüksek basit şeker ağırlıklı bütçesine uygun öğünlerle karnını doyurmaya yöneldiğinin altını çizen Çırpar, “Sofralarda yeterli miktarda protein, taze sebze ve meyve yer almıyor. Bu nedenle obezite, hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom gibi obezitenin tetiklediği sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Birkaç yıl önce Meclis’e sunulan Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemleri Komisyonu raporuna göre ülkemizde her üç kişiden biri obez durumda” diye konuştu. Çırpar, “Geleceğimiz olan çocuklar açısından durum daha vahim. Büyüme çağındaki çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi açısından, kas ve kemik sistemine uygun ve dengeli beslenmesi gerekirken bunun olmadığını görüyoruz. Çocuklar arasında bodurluk ve obezite yaygınlaşıyor” ifadelerini kullandı.