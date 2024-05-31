Bol proteinli ve sağlıklı: Fırında Sebzeli Tavuk Sote tarifi

Yayınlanma: 31.05.2024 - 23:43

Güncelleme: 31.05.2024 - 23:43

Fırında Sebzeli Tavuk Sote tarifi, hem lezzet arayanların hem de sağlıklı beslenmeyi önemseyenlerin favorisi olmaya aday. Bu tarif, pratik ve besleyici öğünler arayanların kurtarıcısı niteliğinde. İşte, Fırında Sebzeli Tavuk Sote tarifi...

FIRINDA SEBZELİ TAVUK SOTE TARİFİ

Malzemeler

500 gram tavuk göğsü

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

3 diş sarımsak

1 adet soğan

Sosu İçin:

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yapılış