Bol proteinli ve sağlıklı: Fırında Sebzeli Tavuk Sote tarifi
Lezzetin ve sağlığın buluştuğu nefis bir tarif! Fırında pişirilen yumuşacık tavuk parçaları, taptaze sebzelerle buluşuyor, protein dolu bir öğün sunuyor. İşte, Fırında Sebzeli Tavuk Sote tarifi...
Fırında Sebzeli Tavuk Sote tarifi, hem lezzet arayanların hem de sağlıklı beslenmeyi önemseyenlerin favorisi olmaya aday. Bu tarif, pratik ve besleyici öğünler arayanların kurtarıcısı niteliğinde. İşte, Fırında Sebzeli Tavuk Sote tarifi...
FIRINDA SEBZELİ TAVUK SOTE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram tavuk göğsü
- 1 adet kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- 3 diş sarımsak
- 1 adet soğan
Sosu İçin:
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 su bardağı su
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılış
- Tavuk, biber, soğan ve sarımsakları iri küpler halinde doğrayın.
- Borcama alın. Ayrı bir kapta hazırladığınız sosu üzerine dökün.
- Homojen bir kıvam alacak şekilde güzelce karıştırın.
- Yağlı kağıdı ıslatıp borcamın üzerine kapatın. 190 derecede 40-50 dakika kontrollü pişirin.
- Fırında sebzeli tavuk sote tarifiniz hazır. Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hepsi imam hatipli
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Yurttaş Özel'i nasıl değerlendiriyor?
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
- Asgari ücrete 'ara zam' gelmezse ne olur?
- 'Mourinho ile konuştum, Fenerbahçe'ye...'
- Otomobilde 7 Temmuz krizi!
- Almanya'daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor