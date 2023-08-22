Saçkıran nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Yayınlanma: 22.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 07:00

Noktasal kellik ya da tıbbi adıyla alopesi areata, kişinin saçlarının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer kıllarının aniden dökülmesiyle karakterize bir hastalıktır. Kafa derisinde ortaya çıktığında, dışarıdan kolayca görülebilen yuvarlak veya oval şekilli saçsız alanlarla kendini gösterir. Bir süre sonra saçsız alanlarda saçlar yeniden çıkar veya yeni lezyonlar gelişir.

Noktasal kellik çoğunlukla gençlerde görülür. Hastalıktan etkilenen her 100 kişiden 70 ila 80'i 40 yaşın altındadır. Erkeklerde kadınlardan daha yaygındır.

NOKTASAL KELLİK (ALOPESİ AREATA) BELİRTİLERİ

Noktasal kellik belirtileri karakteristiktir ve kafa derisinde bir veya daha fazla düz, oval ve kel alanla kendini gösterir. Etkilenen bölgedeki cilt sağlıklıdır ve ciltte herhangi bir iltihaplanma yoktur.

Saç dökülmesi genellikle kafa derisinde başlar. Ancak kirpikler, kaşlar, koltuk altları, sakal ve kasık kılları da dahil olmak üzere herhangi bir kafa derisi saçkırandan etkilenebilir ve tırnak yapısında değişiklikler meydana gelebilir. Hastalığın seyri öngörülemez ve bazen kronik olarak tekrarlayıcıdır.

Hastalık sırasında kendiliğinden iyileşme, stabilizasyon veya tabii ki kötüleşme meydana gelebilir. Saçsız bölgede saç yeniden çıktığında genellikle pigmentsiz, yani beyazdır.

NOKTASAL KELLİK TEDAVİSİ

Leke kelliği tedavisinin amacı hastalığın ilerlemesini durdurmak ve semptomların şiddetini azaltmaktır. Bazı hafif verken evre vakalarda herhangi bir tedaviye gerek kalmadan saçlar kendiliğinden uzar.

İleri evrelerde ya da şiddetli belirtilerin varlığında tedavide steroid grubu ilaçlar kullanılır. Steroidler öncelikle krem formunda uygulanır. İlerleyen aşamalarda ise duruma göre enjektör ile saçlı deriye uygulanabilir. Steroid grubu dışında ilaçlarla ve immünoterapi denilen farklı bir yöntemle de tedavi edilebilir.