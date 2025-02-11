Sağlığı tehdit ediyor: Şimdi de sıra çikolatada!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:13

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:13

Bakanlık tarafından yayımlanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine yeni firmalar eklendi.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine bir çikolata markası da konuldu. Buna göre, söz konusu markanın çikolatısında ‘uygunsuzluk’ tespit edildi. Çikolatanın içinde “İlaç Etken Maddesi’ bulundu.