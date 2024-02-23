Sağlık meslek örgütleri, Meclis'ten geçen yasa teklifini eleştirdi: Sorunları artıracak

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:00

Sağlık alanında yeni düzenlemeleri içeren yasa teklifi, sağlıkçıların “Yasa teklifini geri çekin” uyarılarına karşın Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sağlık meslek örgütleri, yasa değişikliğinde önceliğin sağlık çalışanlarına baskı ve sağlık alanındaki özel sermayenin çıkarları olduğunu vurguladı. Yasa değişikliğini Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Değişikliğin hekimler ve sağlık emekçileri açısından hazırlanmış olsa da toplum sağlığı açısından da sıkıntılar barındırdığına dikkat çeken Ökten, “Ne bizim ne de toplumun yararına olan bir yasa değişikliği” dedi.

Yasa değişikliğinin 6, 7 ve 8. maddelerinde yer alan ilaç ruhsatlandırmaya ilişkin düzenlemelere değinen Ökten, “‘Bakanlığın yaptığı analizleri ortadan kaldırmışlar. İlacın ruhsatlandırması için sadece üretici firmanın yaptığı analizlere güvenilmez ki. Oluşacak zararlardan geriye dönmesi de zor olur” diye konuştu.

Değişiklikte hekimleri ilgilendiren taban ve teşvik ek ödemeleriyle ilgili maddeyi değerlendiren Ökten, “Ek ödeme miktarlarının belirlenmesinde esas olan unsurlar: Verimlilik, hasta memnuniyeti, hizmeti elde etme maliyeti şeklinde sıralanmış. Bu bahsedilen, piyasacı ve performansa dayalı bir sistem” ifadelerini kullandı.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Ökten, değişiklikte yer alan disiplin cezalarına da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Uyarma cezası alanlara bir ek ödeme cezası öngörülüyor. Bu, anayasanın maddelerine aykırı.”

Değişikliklerin sağlık emekçilerine ve yurttaşlara çok fazla bir şey getirmeyeceğini kaydeden Ökten, “Aksine sağlık sistemi değişmediği sürece sorunları artıracaktır. Hekim ve sağlık emekçileri açısından ekonomik ve özlük hakkına iyileştirme getirmiyor. Aylar sonrasına verilen randevuları azaltmıyor. Piyasada bulunmayan ilaç sorununu çözmüyor. Ameliyatlarda zorlandığımız tıbbi ve cerrahi malzeme konusunda çözüm getirmiyor. Koruyucu sağlık hizmetini geliştirmiyor” ifadelerini kullandı.

‘AYM’YE TAŞINACAK’

Ökten, “Yasalar hazırlanırken bizden, sendikalardan, hatta uzmanlık derneklerinden de görüş alınmıyor. Sağlığı daha da piyasacı hale getiren düzenlemeler var. Özellikle ruhsatla ilgili kısım özel ilaç şirketlerinin istediği bir şeydi. CHP konuyu AYM’ye taşıyacağını iletti. AYM’den de geri dönebilecek birçok madde var” dedi.