Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 12:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor
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Sağlıkçıların istedikleri özlük hakları uzun zamandır ülke gündemindeydi. Bakan Koca, dün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 AĞUSTOS'TA DEVREDE

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek.



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