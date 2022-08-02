Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor

02 Ağustos 2022 Salı, 12:17

Sağlıkçıların istedikleri özlük hakları uzun zamandır ülke gündemindeydi. Bakan Koca, dün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 AĞUSTOS'TA DEVREDE

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek."



