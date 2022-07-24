Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı '40 kat artış' haritaya yansıdı
Salgın önlemlerinin kaldırılması sonrası koronavirüs vakalarındaki olağanüstü artış, Sağlık Bakanlığı’nın “Hayat Eve Sığar” uygulamasındaki yoğunluk haritasına da yansıdı. Bakan Koca, “Vakalar 40 kat arttı, maske geri gelmeyecek” derken büyük kentlerin haritaları kırmızıya büründü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs’ta Covid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında olduğunu belirterek hastaneler hariç maske kullanımının mecburi olmaktan çıktığını duyurdu.
Koca, Türkiye’deki salgın önlemlerini en alt seviyeye indiren bu duyurudan 51 gün sonra, 18 Temmuz’daki Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ise “Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda” dedi. Buna karşın Koca’nın aynı açıklamada kullandığı, “Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak” ifadeleri tepki topladı. Uzmanların “tedbir alınmalı”, “aşıda anımsatma dozu teşvik edilmeli” çağrılarına karşın Bakan Koca’nın bu konulardaki sessizliği sürüyor.
‘YASAK DÖNEMİ GİBİ’
Ancak Sağlık Bakanlığı’nın tüm kentlerdeki vaka yoğunluklarını anlık olarak aktardığı Hayat Eve Sığar uygulamasındaki haritada, büyük kentlerin kırmızı renge bürünmesi dikkat çekiyor. Haritada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentler incelendiğinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu tüm bölgelerde vaka sayılarının üst seviyelere ulaştığı görülüyor.
Uzmanlar, pandeminin pik yaptığı ve haritada benzer görüntünün ortaya çıktığı dönemlerde, “kentlerarası seyahat”, “hafta sonu sokağa çıkma” gibi yasaklar uygulandığına, “açık havada dahi maske takmanın zorunlu olduğuna” dikkat çekerek “bugün bulaş riskine karşı hiçbir önlem alınmadığının” altını çiziyor.
Video Haberler
- Bilecik’te manavın etiketi dikkat çekti
- Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler
- 'Sokağa inen ayı kamerada'
- Emekli Danıştay hakimine şok karar
- Adana'dan yine çalınmasın diye getirdi Bursa'da çalındı
- Şok eden kedi saldırısı kamerada
- İstanbul'da feci olay: Kamyon gecekondunun üzerine uçtu
- Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte kapalı kapılar ardında konuşulanlar
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- İstanbul'dan Türkiye'yi tehdit ettiler!
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Erdoğan ile ilgili dikkat çeken yorum
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- Selvi'nin sicili ortaya çıktı
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- Siyasi yasağın arkasındaki sebebi açıkladı