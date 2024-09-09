Sağlık Bakanlığı, aylardır hekimlerin bilgisayar sistemlerini düzeltmedi

Sonbahar mevsimine girilirken, influenza virüsünün neden olduğu “grip” yeniden gündeme geldi. Gribe karşı koruyuculuğu 6-8 ay arası süren influenza aşıları ise ASM’lerde yapılmaya başlandı. Ancak aile hekimleri, çöken bilgisayar sistemleri nedeniyle saatlerce bilgisayar başında kilitli kalıyor.

Sağlık Bakanlığı, aylardır hekimlerin bilgisayar sistemlerini düzeltmedi
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “İnsanlar grip aşılarını olsunlar. Kasıma kadar aşılarını olabilirler. Hipertansiyon, astım hastalığı, bağışıklık sistemi problemi olanlar, hamileler, 65 yaş üzeri herkes ücretsiz aşı olabilir. Ancak aile hekimliklerine reçetelerini yazdırmaları lazım. Ondan sonra reçeteleriyle eczaneden aşıları alacaklar gelecekler biz de uygulayacağız” dedi. Girdikleri reçete sistemindeki problemin herkesi etkilediğini vurgulayan Kırımlı, “Artık her şey dijital. Dijitalde reçete yazılan sistem mütemadiyen çöküyor. Bazı günler saatlerce çalışmıyor. Kâğıt reçete vermek gerekiyor. Grip aşılarını kâğıt reçeteyle almak kolay değil. Raporlu ilaçlarda da sorun yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

‘SORUN AYLARDIR SÜRÜYOR’

Kırımlı, “Sorun, aylardır var. Pazartesileri daha çok yaşıyorduk ama arttı. Saatlerce çalışmadığı oldu. Zaten ilaç kısıtlılığı var. İlaçlar çok pahalı, insanlar yazdırmadan gidip alamıyorlar” dedi.


Etiketler: #insanlar #bağış #bağışıklık sistemi

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