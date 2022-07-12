Sağlık Bakanlığı, başlattığı SMA testi sonuçlarını paylaşmadı

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Sağlık Bakanlığı, Aralık 2021’de yeni evlenecek çiftlere SMA testi uygulaması başlattı. Aradan geçen sürede bakanlığın tarama sonuçlarına ilişkin bir veri paylaşmadığına dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Tarama testlerinin başlamasında Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirmeye iten Ankara Büyükşehir Belediyemizin, bakanlığın yapmadığını yapması ve SMA tarama testini ücretsiz başlatması oldu. Ancak bu iktidar her ne yaparsa yapsın, şeffaflıktan uzak, kapalı kapılar ardında, ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket ediyor. Covid-19 ile ilgili süreç de böyle yürütüldü ve hâlâ veriler gizleniyor” dedi.

"FARKINDALIK OLUŞSUN"

Bakanlığa verileri açıklaması için çağrı yapan Taşcıer, “Verilerin düzenli olarak açıklanmamasının, yıllarca kulakları üzerine yatmalarının nedeni hayata geçirmedikleri tarama testlerinin, daha erken başlatılsa yüzlerce çocuğun hayatını kurtaracağının ortaya çıkmasının istenmemesi midir? Eğer öyle bir düşünceleri yoksa açıklasınlar, kamuoyu da bilgilensin ve farkındalık oluşsun. Böylece SMA’yı bu ülkeden tümüyle yok edelim” dedi.