Sağlık Bakanlığı, MHRS'de yeni bir uygulama başlattı: Yurttaşa 'randevu' cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sorunuyla ilgili yurttaşları suçlarken bakanlık da randevulara ilişkin yeni bir uygulama başlattı. Buna göre, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınıp gidilmeyeceği halde iptal edilmeyen hastane randevuları, aynı branştan 15 gün süreyle tekrar alınamayacak.

ANKARA / Cumhuriyet
24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
Sağlık Bakanlığı, MHRS'de yeni bir uygulama başlattı: Yurttaşa 'randevu' cezası
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Aldığı randevu zamanının dışında, daha erken aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.

Bu kapsamda, MHRS üzerinden bir randevu alındığında kişilerin karşısına “Sayın vatandaşımız, randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır” uyarısı çıkıyor. 

Uyarıya karşın randevuya gitmeyen, bunu önceden iptal etmeyen veya randevu zamanından daha erken aynı branşta muayene olduğu belirlenen kişilere, ancak 15 gün sonra buradan randevu alabileceğine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

MHRS üzerinden alınan randevulara gidemeyecek kişilerin, bunu en az iki gün önceden iptal etmesi gerekiyor. 

 

 


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