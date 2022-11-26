Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı kaç personel alacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı kaç personel alacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanı alımıyla ilgili açıklama yaptı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Koca "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi." açıklamasını yaptı.
Sağlık çalışanlarının sayısının 777 bini Bakanlık bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaştığına dikkat çeken Koca, “Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız” dedi.
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