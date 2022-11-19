Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği: 'Sağlık Bakanlığı şiddeti önlemeye yönelik hiçbir adım atmadı'
Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Başkan Yardımcısı Servet Dağaşan sağlıkta şiddet olaylarının giderek artmasıyla ilgili “Sağlık Bakanlığı şiddeti önlemeye yönelik hiçbir adım atmadı. Şiddet olaylarından sonra ‘Adli kontrolle serbest bırakıldı sözünü artık duymak istemiyoruz” dedi.
Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Başkan Yardımcısı Servet Dağaşan, sağlıkta şiddet olaylarının hız kesmemesiyle ilgili Cumhuriyet’e konuştu.
Dağaşan, “Sağlık Bakanlığı şiddeti önlemeye yönelik hiçbir adım atmadı. Cezaların caydırıcı olması lazım. Bakan sadece tweet atarak kınıyor. Şiddet olaylarından sonra ‘Adli kontrolle serbest bırakıldı sözünü artık duymak istemiyoruz” dedi.
Dağaşan, “Bakan Koca’nın sürekli ‘Sağlık çalışanlarına ek ödeme verdik’ demesi insanlarda ‘Parasını alıyorsunuz, benim dediğim her şeyi yapmak zorundasınız’ algısının yerleşmesine neden oluyor. İnsanlar dediği yapılmadığı zaman şiddete yöneliyor. Bakan ‘Sağlık çalışanları milletimizin emrinde’ diyor. Bu da yanlış bir cümle. Biz kimsenin emrinde değiliz, işimizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Dağaşan, sağlıkta şiddetin önlenmesi için hastane girişlerine X-ray cihaz konulması, şiddet olayına karışan hastaların sistem üzerinden uyarı verecek şekilde güncellenmesi, hastane polisi sayısının artırılması, hastane güvenliğinin yetkilerinin artırılması gibi önlemlerin alınması gerektiğini de söyledi.
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