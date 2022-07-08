Sağlık çalışanları, seslerini duyurmak için alanlara indi, polis sert müdahale etti

08 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Sağlık çalışanları, meslektaşları Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi sonrası, şiddete karşı seslerini duyurmak için dün 81 ilde iki günlük “G(ö)revdeyiz” eylemine başladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde şiddeti protesto için bir araya gelen doktorlar, İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürümek istedi. Ancak doktorların yürüyüşü polis engeliyle karşılaştı. Sağlık çalışanlarının önünü barikatlarla kapayan polis, doktorlara karşı biber gazı da kullandı.

YURTTAŞTAN DESTEK

Polis müdahalesi sırasında çıkan arbedede bir polis fenalaştı. Yere yığılan polise ilk müdahaleyi, eyleme katılan sağlık çalışanları yaptı. Sağlık çalışanları, kendilerini engellemeye çalışan polislere “Hepinizin annesini, babasını, kardeşini biz tedavi ettik, bize yazık değil mi? Meslektaşımız öldürüldü, acımızı yaşamayalım mı? Canımız yanıyor, sizin hiç vicdanınız yok mu?” diyerek tepki gösterdi. Sağlıkçılar polislerin kurduğu barikatlara rağmen ara sokaklardan yürüyerek İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştı. Sağlık çalışanlarına yurttaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla destek verdi.

"ÖNLÜKLERİMİZ KANLI"

Engellemelere rağmen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaşmayı başaran sağlık çalışanları, Bakan Koca’yı istifaya davet etti. Burada konuşan Dr. Serkan Özbakış, “Meslektaşımızın kanı artık size bulaştı Sayın Bakan. Devletin bizi korumasını istiyoruz. Eğer devlet korumayacaksa biz yokuz. Şiddet varsa hizmet yok. Arkadaşımızın gözü arkada kalmasın, ailesi, çocukları bize emanet” dedi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır, sağlıkta şiddet sorununu çözemeyenlerden hesap soracaklarını söyledi. Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş ise “Bu kurşun hepimize sıkılmıştır. Acılıyız, öfkeliyiz. Bugün artık önlüklerimiz kanlıdır. Mesleğimiz son 20 yılda hiç olmadığı kadar değersizleştirilmiştir. Biz canımızı dişimize takarken siyasi iktidar üstümüzden rant devşirmeye devam ediyor” dedi.

ÖĞRENCİSİ ANLATTI

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önündeki eylemde Ekrem Karakaya’nın hocası olduğunu belirten Dr. Sülbiye Karaburgu, gözyaşlarını tutamadı. Karaburgu, “Ekrem Ağabey hastalara hiçbir zaman gülen yüzünü eksik etmedi. Bu şiddet artık son bulsun" dedi. Edirne’deki eylemde sağlık çalışanları, “Dr. Karakaya canını feda etti, biz de önlüklerimizi feda ediyoruz” diyerek beyaz önlüklerini kırmızıya boyayıp yere attı. Bursa’da sağlık çalışanları da şiddeti siyah önlük giyerek protesto etti.