Sağlık çalışanları, zor çalışma konuşları ve artan şiddet olayları nedeniyle iş bıraktı

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Ankara'da Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birlik Dayanışma Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Tabip-Sen, Genel Sağlık İş, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Derneği üyeleri, Sağlık Bakanlığı önüne gelerek hekimlere medyaya konuşma yasağı gibi yasaklar getiren yönetmeliğin kaldırılması, özlük hakları ve sağlıkta şiddet yasası için eylem yaptı. Ortak açıklamayı okuyan AHEF Başkanı Dr. Kemal Noyan, “Sadece 500 dolara hekimlik yaptırdğınız insanların şimdi burada yüzüne bakar, utanırsınız diye düşündük. Bizler iş bırakıyoruz; çünkü illerimizde sözleşme fesih komisyonları kuruluyor. Birçok arkadaşımız yoksulluk sınırının altında hak ediş alıyor. Moobinge maruz kalıyoruz” dedi.

İstanbul

İstanbul'da Genel Sağlık-İş, İstanbul Tabip Odası, Tüm Türkiye Aile Sağlığı, Sağlık Memuru-Acil Tıp Teknisyeni-Hemşire ve Ebe Derneği, Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası’na bağlı sağlık çalışanları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde dün ve bugün iş bırakma karar aldı. Dr. Ahmet Mehlepçi, “Bu grevi biz yapmıyoruz, bu grevi bakanlık yaptırıyor” dedi. Sağlık emekçileri, “İtirazlarımıza duyarsız davranmaya devam edebilirsiniz. Ancak biz de eylülde dozumuzu artırarak gerekirse bir hafta gerekirse süresiz iş bırakacağız” uyarısında bulundu.