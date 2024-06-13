Sağlık emekçilerinden geçici görevlendirmeye giderken ölen doktorlar için tepki:

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

Sinop Gerze Devlet Hastanesi’nden Boyabat’a geçici görevlendirme ile giden görevli doktorları taşıyan araç önceki gün kaza yaptı. Kazada aralarında Dr. Mehmet Turan Yazlak (29) ve Dr. Sena Sakin’in (27) olduğu dört kişi yaşamını yitirdi. Doktorların ölümüyle sonuçlanan kaza, sağlık emekçilerinin “geçici görevlendirme”ye ilişkin itirazlarını yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, “Siyasi iktidarın yönetememesinin bedelini sağlık çalışanları canıyla ödüyor” dedi.

Uğur, “İlçelere hekim ataması yapılması gerekirken hekim açığı geçici görevlendirmelerle kapatılmaya çalışılıyor. Mevcut hekimlere daha fazla iş yükü verilmekte, geçici görevlendirmeler fazlaca yapılıyor. Siyasi iktidarın görevi, gelişmiş ülke standartlarına uygun sağlık personeli istihdamı yapmaktır. Sağlığı ticarileştiren politikalardan vazgeçilmeli, sağlık emekçilerinin itibarı tekrar sağlanmalı” diye konuştu.

‘ÖLMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Derneği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada da “artan sağlık talebi karşısında hekim sayısındaki yetersizlik” vurgulanarak “İller içindeki geçici görevlendirmeler hayatlara mal olurken günü kurtarmaya yönelik geçici çözümlerle sağlık sistemi ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Sonu gelmeyen geçici görevlerde, iş yükü altında ezildiğimiz mesai çıkışlarında ölüyoruz. Kaza göz göre göre gelen bir iş cinayetidir” ifadeleri yer aldı.