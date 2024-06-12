Sağlık Bakanı Koca'dan ambulansa yol vermeyen motosikletlilere sert tepki: 'Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de ambulansın içindeki hastayı görmekte ısrar eden ve ambulansa yol vermeyen motosikletli kişileri paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:01
Sağlık Bakanı Koca'dan ambulansa yol vermeyen motosikletlilere sert tepki: 'Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulansa yol vermeyen iki motosikletliyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kadıköy'de yaşanan olaya tepki gösteren Koca, "İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" ifadelerini kullandı.


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