Sağlık Bakanı Koca'dan ambulansa yol vermeyen motosikletlilere sert tepki: 'Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de ambulansın içindeki hastayı görmekte ısrar eden ve ambulansa yol vermeyen motosikletli kişileri paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulansa yol vermeyen iki motosikletliyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kadıköy'de yaşanan olaya tepki gösteren Koca, "İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" ifadelerini kullandı.
İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde. pic.twitter.com/BaRAuZ84AR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2024
Ambulans haberleri fahrettin koca haberleri Sağlık Bakanı haberleri İstanbul haberleri kadıköy haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu salonu terk etti!
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Bin yıldır dalan kabile 'mutant gen' geliştirdi!
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı