Sağlık emekçisinin nöbet ücretleri eriyor

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:43

Sağlık Bakanlığı, sağlık personeli açığını var olan personellerine fazla nöbet tutturarak kapatıyor. Sağlık emekçileri, ek gelir elde etmek için daha fazla nöbet tutmayı göze alıyor. Kamuda çalışan bir işçi aynı hafta sonu 8 saat karşılığı 1006 TL alırken bir uzman hekim hafta sonu tuttuğu 8 saat için 516 TL, lisans mezunu hemşire ise 310 TL alıyor.

Bu durumun sağlık emekçisini ucuz işgücü haline getirdiğinin altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Ayda 24 saat çalışma usulüne göre bir sağlık emekçisi en az 8 gün 24 saat çalışıyor. Ortalama 30 yıl çalışan bir sağlık emekçisi yaklaşık 8 yılı ailesinden uzakta 24 saat kurumunda kalarak geçiriyor, ek nöbetlerle bu 10 yıla yaklaşıyor. Nöbet ücretlerinin maaş katsayılarına göre değişmesi yıllar içinde nöbet ücretlerimizin dolar bazında ve reel olarak gerilemesine neden oluyor” dedi.

(Kubilay Yalçınkaya)



"EK ÖDEME YAPILMIYOR"

Yalçınkaya, “2015’te uzman hekimin saatlik nöbet ücreti 4.7 dolara denk gelirken bugün ücreti 2.7 dolara geriledi. Hemşirenin nöbet ücreti 2.8 dolardan 1.6 dolara geriledi” ifadelerini kullandı.

Emekçilere 130 saatin üzerinde nöbet ücretinin ödenmediğini belirten Yalçınkaya, “Sağlık çalışanlarında gece nöbet tutmanın ek bir ödemesi ve hafta sonu nöbetçi olmanın artırımlı bir ücreti bulunmuyor. Bir kamu işçisinde fazla mesainin hem gece hem hafta sonu tarifesi değişiyor. Gece ya da hafta sonu 24 saat nöbet tutan sağlıkçı, nöbet ücretini yol ve yemeğe harcıyor” dedi.