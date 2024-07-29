Sağlıkçıların ‘geçici görevlendirme’ çilesi

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Muğla’da sağlık personeline verimli ve işlevsel görevlendirme yapılmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunumunda ciddi aksaklıklar ve hak kayıpları meydana geldiğini söyleyen sendika genel başkanı Derya Uğur, “Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde personel azlığı nedeniyle görev yapmakta olan personelin yıllık izin haklarının kullanımı kısıtlanmakta, personel hak etmiş olduğu yıllık izinlerden en çok 12 gününü kullanabilmektedir” dedi.

Müdürlüğün, sanki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki personel eksikliğini kendisi oluşturmamış gibi Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca devlet hastaneleri gibi ilçe hastanelerinde görevli 14 personeli de söz konusu hastaneye geçici olarak görevlendirildiğini belirten Uğur, “Müdürlük bu işlemini tesis ederken personelin izin durumlarını gözetmemiş, yıllık izin planlaması yapılmış personeli bir ay süreyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirmiştir ki bu uygulama yaklaşık 3 yıldan beri devam etmektedir” diye konuştu.

‘BARINMA HİÇE SAYILDI’

Uğur, “Bu görevlendirmede yine personelin barınma ihtiyacı da hiçe sayılmış; yaz döneminde Muğla’da kiraların yüksek oluşu, bu personelin ilçelerde ikamet ediyor oluşu, ilçelerin merkeze uzaklığı gibi hususlar göz ardı edilerek sağlık personelinin mağduriyetine neden olunmuştur” ifadelerini kullandı. Uğur, Anayasa ile tanınan yıllık izin hakkını engellenmesinin de kabul edilemez olduğunu vurguladı.

