Sağlıklı sinir sistemi için 3 altın kural

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Zorlutuna, toplumda sık görülen bazı sağlık belirtilerinin basit yorgunluk ya da ağrı olarak değerlendirilmesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Baş ağrısı, boyun ve bel ağrısı, elde ya da ayakta uyuşma, karıncalanma, denge kaybı, ani görme bozuklukları ve kas güçsüzlüğü gibi şikayetlerin geçici sanılmaması gerektiğini belirten Zorlutuna, bu belirtilerin beyin, omurilik ve sinir sistemine bağlı önemli rahatsızlıkların işareti olabileceğini söyledi.

AĞRIYI DEĞİL, SEBEBİNİ TEDAVİ ETMELİYİZ

Op. Dr. Zorlutuna, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Birçok kişi baş veya bel ağrısı gibi şikayetlerde yalnızca ağrı kesici kullanarak geçici rahatlama sağlıyor. Ancak bu yaklaşım, altta yatan sorunun ilerlemesine neden olabilir. Sinir sisteminde oluşabilecek baskı, tümör, fıtık ya da damar tıkanıklığı gibi durumlar erken teşhis edilmezse kalıcı hasarlar bırakabilir. Önemli olan ağrıyı değil, ağrının kaynağını tedavi etmektir.”

GEÇ KALMAK HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR

Belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Zorlutuna, özellikle el ve ayakta uyuşma, yürürken sendeleme, baş dönmesi ve idrar kontrolü bozukluğu gibi semptomların beyin ve omurilik kaynaklı ciddi sorunlara işaret edebileceğini belirtti. “Her belirti ciddiyetle değerlendirilmeli ve zaman kaybetmeden uzman desteği alınmalı,” dedi.

SAĞLIKLI SİNİR SİSTEMİ İÇİN 3 TEMEL KURAL

Dr. Zorlutuna, sinir sistemi sağlığını korumak isteyenler için şu üç temel tavsiyeyi paylaştı: