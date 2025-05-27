Stresle başa çıkmanın yolu: Stresin kaynağını tespit etmek

Günlük yaşamın getirdiği zorluklar, bireylerde hem fiziksel hem de ruhsal belirtilerle kendini gösteren stres durumlarına neden oluyor. Psikiyatri uzmanları, stresin; kalp çarpıntısı, titreme, nefes darlığı, uykusuzluk, yüksek tansiyon ve nabız gibi fiziksel belirtilerinin yanı sıra hazımsızlık ve iştah kaybı gibi sindirim sorunlarına da yol açtığını belirtiyor. Ruhsal olarak ise kaygı, huzursuzluk, sıkıntı, bunaltı, depresyon, içe kapanma ve öfke nöbetleri gibi duygusal dalgalanmalar yaşanabiliyor. Bazı kişiler ise bu süreçte alkol veya madde kullanımına yönelebiliyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Psikiyatri Uzmanı Kübra Orman, stresle başa çıkmanın ilk adımının farkındalık olduğunu ifade ederek, kişinin yaşadığı durumu anlaması, stresin kaynağını tespit etmesi ve buna uygun çözüm yolları geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR STRESİ AZALTABİLİR

Dr. Orman, stresle mücadelede uyku düzeninin sağlanması, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yürüyüş yapılması, hobiler edinilmesi ve sosyal faaliyetlere katılmanın yanı sıra meditasyon, gevşeme egzersizleri ile hayvanlarla vakit geçirmenin önemli yöntemler arasında yer aldığını söyledi. Ayrıca olumlu bir bakış açısı benimsemenin, kendini geliştirmeye ve yeni şeyler öğrenmeye açık olmanın stres yönetiminde etkili olduğuna dikkat çekti.

HER YAŞ GRUBUNDA PSİKOLOJİK DESTEK İHTİYACI ARTIYOR

Bazı durumlarda bireylerin stresle tek başlarına başa çıkmakta zorlanabileceğini belirten Orman, bu süreçte profesyonel destek alınmasının önemine işaret etti. “Psikiyatri polikliniklerine başvuran hastalarda uyku bozuklukları, kaygı, iştahsızlık ve öfke kontrolü problemleri sıklıkla görülüyor” diyen Orman, genç erişkinlerde geç yatıp geç kalkma, yoğun kaygı ve odaklanma sorunlarının, ileri yaş grubunda ise uykuya dalamama, erken uyanma ve yalnızlık hissinin öne çıktığını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Kübra Orman, stresin yönetilebilir bir süreç olduğunu vurgulayarak, “Yardım almaktan çekinilmemeli. Psikolojik destek almak zayıflık değil, sağlıklı bir adımdır” ifadelerini kullandı.